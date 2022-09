Stadtchef im Sommergespräch: „Werde meinen Kurs sicher fortsetzen“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Ein halbes Jahr vor der letzten Gemeinderatswahl 2020 übernahm Alfred Babinsky (61) das Bürgermeisteramt von Erwin Bernreiter und hielt in der Folge die absolute ÖVP-Mehrheit.

NÖN: Wie sieht Ihre Bilanz nun zur Halbzeit dieser Periode aus?

Babinsky: Vorweg muss ich sagen: Ich habe acht Jahre liebend gerne den Vize gemacht. Mein Ziel war es nicht, Bürgermeister zu werden. Mein Vorgänger war immerhin zehn Jahre jünger. Aber schicksalsbedingt ist es so gekommen und es macht mir Freude. Corona hat natürlich unser aller Leben verändert. Die Funktion und die Aufgaben haben sich verändert. Ich habe meine Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen getroffen, um die Bürger bestmöglich zu versorgen.

Ist das nach Wunsch gelungen?

Babinsky: Auf den Bürgermeistertagen in allen Katastralgemeinden habe ich betont, dass ich sehr stolz auf meine Mitarbeiter bin. Die deutliche Mehrheit hat alle Maßnahmen – in Abstimmung mit der Personalvertretung – mitgetragen. Im Studentenheim standen von heute auf morgen 60 Mitarbeiter praktisch ohne Aufgabe da. Plötzlich haben hier 200.000 Euro im Monat gefehlt, bei den Hilfen sind wir überall durchgefallen. Priorität hatten dann jene Projekte, bei denen wir die Arbeiten an regionale Unternehmen vergeben konnten; unter anderem die Stadtsaalsanierung.

War’s schwierig, hier auf einen Nenner zu kommen?

Babinsky: Dankenswerterweise wurden die Maßnahmen von allen Fraktionen mitgetragen. Wobei Regionalität natürlich nicht nur in Corona-Zeiten ein persönliches Anliegen für mich ist. Persönlich hat es mich überrascht, dass wir das Niveau der Kommunalsteuer halten konnten. Dass wir so strukturiert sind, eine solche Krise durchzustehen, hat mich beruhigt.

Es konnte tatsächlich einiges umgesetzt werden – ist alles auf Schiene, was geplant war?

Babinsky: Wir haben die Wünsche der einzelnen Ressorts berücksichtigen können; da ist nichts, was wir jetzt noch zurückstellen mussten. Ich bin stolz, dass wir so viel im Bereich von Sport und Freizeit umsetzen konnten. Die neuen Hotelzimmer im Studentenheim sind ein richtiger Schritt, die Restarbeiten werden jetzt erledigt. In Enzersdorf im Thale wussten wir schon lange, dass wir aufgrund des alten Kindergarten-Gebäudes handeln müssen – hier ist jetzt der Startschuss für ein 1,3-Millionen-Euro-Projekt gefallen. Das Parkdeck ist ein wesentlicher Faktor und für unsere Radwegprojekte folgen in der nächsten Sitzung weitere Beschlüsse. Der Erlebnisweg im Kirchenwald und die Alte Hofmühle, wo wir 1,2 Millionen Euro investiert haben, sind mir ebenfalls wichtig zu erwähnen. Die Zahl der Buchungen steigt stetig.

Was muss in der zweiten Hälfte dieser Periode noch erledigt werden?

Babinsky: Bis zum Ende der Periode ist der Bildungscampus einer der Schwerpunkte. Knapp vier Millionen Euro haben wir schon in die Hand genommen. Das Entwicklungskonzept 2040 hätten wir schon präsentieren wollen. Hier muss ich eine Zeitverzögerung eingestehen, aber wir konnten in der Corona-Zeit intensiv daran arbeiten. Deadline für entsprechende Beschlüsse ist aus meiner Sicht die März-Sitzung 2023.

Energiesparen ist Gebot der Stunde: Was kann die Gemeinde hier tun?

Babinsky: Wir sind dabei, entsprechende Schritte zu setzen. Von den 3.568 Lichtpunkten im Gemeindegebiet werden bis Jahresende alle umgestellt sein. Wir haben die derzeit wirtschaftlichste Schaltung am Markt, die von 22 bis 6 Uhr auf 70 oder 50 Prozent der Systemleistung absenkt. Grob gerechnet sollten wir von 700.000 kw/h jährlich auf unter 300.000 kw/h kommen. Trotz des erhöhten Tarifs sollte das eine Ersparnis von 70.000 bis 80.000 Euro bringen. Im wöchentlichen Jour fixe mit der Verwaltung wurde jeder Abteilungsleiter damit beauftragt, mögliche Einsparungspotenziale zu erheben. Das gilt natürlich auch für die Schulen, wo durch das Lüften aufgrund der Corona-Situation viel Energie verloren gegangen ist. Zudem ist der Posten für einen Mitarbeiter ausgeschrieben, der unsere Gebäude evaluiert. Es geht darum, zu optimieren.

Wie ist es um die Personalsituation der Gemeinde bestellt?

Babinsky: Es ist derzeit wirklich nicht einfach, Personal zu finden. Ich habe nachgesehen: Seit 2005 ist die Zahl unserer Mitarbeiter um 18 Prozent – von 188 auf 223 – angestiegen; in den Stadtwerken von 29 auf 40; im Studentenheim von 47 auf 74; in den Kindergärten um 160 Prozent von 20 auf 52. Die Personalkosten liegen bei 39 Millionen Euro und mittlerweile bei 19 Prozent des Budgets.

Wie ist das Verhältnis zu den politischen Mitbewerbern?

Babinsky: Ich bin ein sehr kooperativer Mensch, habe immer das Gespräch gesucht und werde diesen Kurs sicher fortsetzen. Dass es da oder dort unterschiedliche Zugänge gibt, wird im politischen Leben immer so sein. Ich will eine vernünftige Zusammenarbeit. Es ist meine Aufgabe, alle Interessen bestmöglich umzusetzen.

Alles wartet in Hollabrunn auf die großen Schritte zur Innenstadtbelebung. Zumindest eine Fraktion kritisiert hier gerne die Hollabrunner Marketing GmbH. Wie ist der Status quo?

Babinsky: Die HoMaG ist eine sehr gute Einrichtung zur Stadtbelebung und sicher nicht nur da, um im Regionenshop zu kochen. Für das 100-Jahre-NÖ-Fest haben wir höchstes Lob erhalten. Die Bildungsmesse wurde wieder perfekt umgesetzt. Das Projekt „Living City“ ist eingereicht und baulich vergeben und auch das FAWE-Projekt am Hauptplatz 5 wird ein belebendes Projekt für die Innenstadt. Wir setzen seit Jahren auf eine Verdichtung der Innenstadt. Und zur Wiener Straße: Jahrzehntelang wurde geklagt, dass das unsere hässlichste Straße ist – und jetzt passiert dort endlich was. Einen besseren Standort für Wohnungen gibt es gar nicht.

Eine NÖN-Leserin hat zuletzt kritisiert, dass die Fußgängerzone oft verparkt ist …

Babinsky: Das hängt auch mit der Baustellenphase zusammen und es gibt teilweise Ausnahmegenehmigungen. Aber wir wollen das künftig sehr wohl strikt handhaben. Die Umgestaltung des Hauptplatzes und der Fußgängerzone haben wir im Gemeinderat schon diskutiert und das wird sicher ein Thema für die zweite Hälfte der Periode. Die Aufenthaltsqualität liegt mir jedenfalls sehr am Herzen und ich hoffe auch, dass es alle Gastro-Betriebe schaffen, weil die Rahmenbedingungen gerade wirklich nicht einfach sind.

Fällt Ihnen auf, dass Gäste ausbleiben?

Babinsky: Ich bin ein Kaffeehausgeher und es ist nicht mehr das, was es einmal war. Wir sind mit den Lokalen super aufgestellt und es ist wichtig, dass die Leute dieses Angebot nutzen. Leisten musst du es dir aber auch können, das ist mir schon bewusst.

Werden Sie der ÖVP-Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl 2025 sein?

Babinsky: Diese Entscheidung wird nicht vor dem letzten Jahr dieser Periode fallen.

Beschäftigen Sie die zuletzt schwachen Umfragewerte der ÖVP?

Babinsky: Natürlich mache ich mir Gedanken. Wir haben bald eine Landtagswahl und es ist wichtig, dass wir hier gemeinsam daran arbeiten. In der Gemeindepolitik beschäftigt mich das weniger. Wenn wir ordentliche Arbeit machen, werden es die Wähler hoffentlich honorieren. Man muss aber nur nach Waidhofen schauen, wo ein beliebter Bürgermeister durch das Antreten der MFG 20 Prozent verloren hat. Das war ein bisschen erschreckend für mich.

Abschließend: Die Zukunft des Kulturfestivals wird diskutiert, nachdem es heuer nicht ganz nach Wunsch verlaufen ist. Wird es in Hollabrunn weiterhin eines geben?

Babinsky: Das wird man sich durch den Kopf gehen lassen müssen. Viele Veranstalter kämpfen mit den veränderten Rahmenbedingungen. Ich kann jetzt schon sagen, dass es nach 49 Jahren keinen Gewerbeball mehr geben wird.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.