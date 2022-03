Stadtgemeinde soll attraktiverer Arbeitgeber werden

Werbung

Die Gemeinde soll als Arbeitgeber attraktiver werden, forderten SPÖ, Grüne und Liste Scharinger in einem Drittelantrag, der in der Gemeinderatssitzung am Dienstag (nach Redaktionsschluss) zu behandeln war. Die Opposition spricht von einer hohen Fluktuation unter den Gemeindemitarbeitern, die zuletzt darin gemündet habe, dass es für einzelne Stellenausschreibungen keine einzige Bewerbung gab. Um hier entgegenzuwirken und mehr Transparenz zu schaffen, werden Maßnahmen gefordert.

So soll das Land NÖ aufgefordert werden, das Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz so weit zu ändern, dass die niedrigste Entlohnungsgruppe bei einem Monatsentgelt von 1.700 Euro netto startet. Bei Bewerbungsgesprächen und Hearings sollen alle Gemeinderatsparteien sowie die Personalvertretung verpflichtend eingeladen sein.

Nichtanstellungen bzw. Entlassungen sollen per Mail an alle Parteien begründet werden und es soll ein Verbot von Kettenarbeitsverträgen (mehrmalige Verlängerung von Dienstverhältnissen) im Wirkungsbereich der Gemeinde beschlossen werden. Für jeden Arbeitsplatz soll es eine Stellenplatzbeschreibung geben.

Und zu guter Letzt soll eine anonyme Arbeitsplatzstudie über die Zufriedenheit der Mitarbeiter durch ein externes Institut durchgeführt werden, um die Qualität der Arbeit nachhaltig zu heben. Was meint der im Rathaus für die Personalauswahl zuständige Stadtamtsdirektor dazu?

Es herrsche eine große Loyalität der Gemeindebediensteten gegenüber dem Arbeitgeber, sagt Franz Stockinger. Der Großteil der Fluktuation sei vielmehr auf Pensionierungen zurückzuführen. „In Summe werden pro Jahr ca. 20 Neuaufnahmen durchgeführt, wobei einige auch Krankenstands- bzw. Karenzvertretungen sind.“

Facharbeitermangel trifft auch die Gemeinde

Bei der Suche nach Bürojobs gebe es pro Ausschreibung bis zu 50 Bewerber, Facharbeiter seien aber – wie fast überall – auch für die Gemeinde schwer zu finden.

Generell werde in 75 Prozent der Fälle eine Ausschreibung durchgeführt, die Personalvertretung werde in die Postenvergaben eingebunden. „Eine verpflichtende Ausschreibung ist bei Funktionsposten notwendig und wurde in der Vergangenheit auch so durchgeführt“, verweist Stockinger etwa auf die Besetzung des Studentenheim-Leiters, wo alle Fraktionen involviert waren. Eine Übermittlung aller Bewerbungen per E-Mail wäre aus Datenschutzgründen bedenklich. Kettenarbeitsverträge schließe die Gemeinde nicht ab: „Gesetzlich ist eindeutig geregelt, dass der Bürgermeister ein Mal bis zu sechs Monate befristet aufnehmen darf und weiters der Stadtrat bis zu zwei Mal befristet verlängern darf.“ Ab da seien die Fraktionen ohnehin eingebunden.

Höhere Einstiegsgehälter „nicht darstellbar“

Zum finanziellen Aspekt: Die Gemeinde Hollabrunn beschäftigt aktuell 214 Mitarbeiter. Der gesamte Personalaufwand beträgt rund acht Millionen Euro pro Jahr. Eine Erhöhung des Einstiegsgehalts, die sich auf alle auswirken müsste, wäre wirtschaftlich nicht darstellbar, betont der Stadtamtsdirektor.

Und eine anonyme Arbeitsplatzstudie? „Über so etwas kann man in einem Ausschuss sprechen, das wäre der vernünftigere Weg“, so ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky, der anmerkt: „Ich bin 40 Jahre Unternehmer und weiß, wie man mit Personal umgeht.“

Rechnung, die nicht aufgeht

