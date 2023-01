Stadtmarketing-Verein startet durch

Norbert Lustig ist seit September 2022 Obmann des Hollabrunner Stadtmarketing-Vereins. Vergangene Woche lud er zum ersten Mitgliedertreffen in diesem Jahr ins Gasthaus Reisinger ein. Ein solches soll es künftig einmal pro Quartal geben.

Lustig gab einen Rückblick auf die Geschehnisse im Vorjahr, etwa auf eine „absolut gelungene Einkaufsnacht“, bei der viele Menschen nicht nur auf der Straße, sondern zum Glück auch in den Geschäften waren. Der Stadtmarketing-Verein zählt derzeit um die 80 Unternehmer zu seinen Mitgliedern. Wichtig ist Lustig, der Geschäftsführer einer Werbeagentur ist, dass es viele aktive Mitglieder sind, „damit sich etwas bewegt“. Deren Vernetzung will er künftig forcieren.

„Wir sind die Plattform im Hintergrund, operativ tätig ist die HoMaG“, übergab der Obmann das Wort an Julia Katschnig, Geschäftsführerin der Hollabrunner Marketing GmbH. Sie sprach die kommenden Veranstaltungen an, etwa das Frühlingserwachen von 23. bis 25. März. Die Einkaufsnacht werde wie gewohnt am 16. Juni über die Bühne gehen. Hier hofft die Stadtmanagerin noch, dass sie einen Bummelzug organisieren kann, der die Kunden zu verschiedenen Stationen chauffiert.

Eine Woche später kann endlich das NÖ Volksmusikfestival „aufhOHRchen“ in Hollabrunn stattfinden (22. bis 25. Juni). „Da kommen an die 1.000 Akteure plus Besucher“, stimmte Katschnig die Geschäftsleute auf viele potenzielle Kunden ein.

Erfreulich sei, dass sich die Hollabrunner Gutschein-Card, die im Herbst 2019 die Einkaufsmünzen ablöste, sehr gut entwickelt habe. Viele Firmen, die Corona-bedingt keine Weihnachtsfeiern abgehalten haben, hätten ihren Mitarbeitern die Card geschenkt. Diese ist bei den Banken in Hollabrunn, bei der Stadtgemeinde und im Regionenshop erhältlich und kann ebendort immer wieder neu aufgeladen werden.

Regionenshop tauscht noch Einkaufsmünzen

„Neu ist, dass es jetzt auch eine App gibt, über die die Bezahlung in den Geschäften abgewickelt werden kann“, ist Katschnig erleichtert über diese Weiterentwicklung – und hatte noch einen wichtigen Hinweis: „Wenn jemand noch mit einer Einkaufsmünze zu euch kommt, schickt ihn zu uns in den Regionenshop.“ Dort wird der Betrag auf eine neue Gutschein-Card gebucht.

Nach dem Ausblick auf die nächsten Monate durften sich drei Betriebe der Runde vorstellen – eine Idee, die er von der TV-Show „Zwei Minuten, zwei Millionen“ abgekupfert habe, erzählte Lustig lachend. Ziel ist es, dass sich bei jedem Treffen fünf Betriebe vorstellen. Dafür stehen fünf Minuten zur Verfügung. Den Auftakt machte Arwed Höchsmann von der Radschmiede in der Bahnstraße, der das Modell des Bike leasings vorstellte. Speziell geht es hier um Diensträder, die der Arbeitgeber für seinen Arbeitnehmer leasen kann und so einen Beitrag zur grünen Mobilität leiste.

Romana Haftner, ehrenamtliche Geschäftsführerin des Weltladens, nutzte die Chance, das Fachgeschäft für fairen Handel und seine zehn Prinzipien vorzustellen. Die Philosophie zeigte sie an Mangostreifen. „Die Mango ist seit Anfang an bei uns dabei“, blickte Haftner auf die 20-jährige Geschichte zurück. Wichtig sei: „Wir verkaufen Produkte mit Geschichten und Gesichtern“, gebe es auf der Rückseite der Packungen reichlich Infos.

Zum Schluss präsentierte Andreas Blümel ein neues Mitglied des Stadtmarketing-Vereins: die Werbeagentur „Dialog one“, die Agentur des neuen Obmanns. „Das waren jetzt drei ganz unterschiedliche Sachen“, ist Lustig froh über die Vielfalt der Mitglieder und blickt mit Freude auf die Vorstellungen beim nächsten Treffen am 24. April.

