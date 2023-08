Steinfeldgasse wird ab 28. August zur Sackgasse

Die Steinfeldgasse muss ab Montag, den 28. August für die Arbeiten im Kreuzungsbereich mit der Wienerstraße erneut gesperrt werden - die Steinfeldgasse wird daher zur Sackgasse.

Während dieser sperre wird der Verkehr über Raschala bzw. Sonnberg umgeleitet. Für Fußgänger und Radfahrer steht der Franzosenkreuzweg zur Verfügung.

So lange wie möglich wird der Verkehr in der Wienerstraße nur mit Verkehrszeichen geregelt. Ab dem Zeitpunkt, wo in der Wienerstraße über eine längere Distanz nur mehr eine Fahrspur vorhanden ist, erfolgt die Regelung über eine Baustellenampel.