Spaß haben, den Horizont erweitern, neue Freundschaften schließen, netzwerken und noch vieles mehr verbinden die beiden ehemaligen Stipendiaten Martina Stiegler und Christoph Hammerl mit dem Forum Alpbach. Jedes Jahr kommen hochrangige Experten und Politiker in das Tiroler Bergdorf, um gemeinsam mit Stipendiaten spannende Diskussionen, Workshops, Kamingespräche und Seminare unter einem Generalthema abzuhalten. Das diesjährige Forum steht unter dem Motto „The Great Transformation“ und wird von 18. August bis 3. September stattfinden. Der Club Alpbach Niederösterreich vergibt auch in diesen unsicheren Zeiten Stipendien; die Bewerbungsfrist läuft bis 31. März.

Als Martina Stiegler 2018 Stipendiatin war, lautete das Thema „Diversity and Resilience“. Die 25-jährige Hollabrunnerin kann sich noch gut an diesen aufregenden Sommer in Tirol erinnern: „Es gab so viele verschiedene interessante Vorträge, die gleichzeitig stattgefunden haben, dass man Angst hatte, etwas zu verpassen“, sagt sie rückblickend.

Stiegler studierte medizinische Biotechnologie an der IMC Fachhochschule Krems und war in ihrem letzten Unisemester, als sie am Forum teilnahm. Mit dem Master in der Tasche arbeitet sie im Pharmabereich und absolviert gerade an einer kalifornischen Universität den Master of Business Administration. Beim Forum Alpbach konnte sie einiges aus ihrem Fachbereich dazulernen: „Ich kann mich noch gut an die Gesundheits- und Technologiegespräche erinnern“, erzählt sie. Es wurde auch über den Tellerrand hinaus geblickt; besonders geprägt habe sie ein Theaterworkshop: „Das war eine super Erfahrung, weil da jeder aus sich herausgegangen ist und an sich persönlich gearbeitet hat.“ Generell meint sie, dass man nicht nur inhaltlich, sondern auch über sich selbst und andere Menschen lernt.

Christoph Hammerl stieß durch Mundpropaganda auf das Forum Alpbach: „Ich hatte in der Tanzschule eine Kollegin, die meinte: ,Christoph, das wäre doch etwas für dich!‘“ Ehe er sich’s versah, war er 2017 Stipendiat und in den darauffolgenden Jahren sogenannter „Wiederkehrer“.

Der 29-jährige Aspersdorfer studierte Landwirtschaft und technische Chemie mit Schwerpunkt Energie und Umwelt. Ihn haben die interdisziplinären Gespräche beeindruckt, wo komplexe Themen von unterschiedlichen Fachrichtungen beleuchtet wurden. „Bei einem Seminar über erneuerbare Energien wurde zum Abschluss die Klimakonferenz nachgestellt“, berichtet er im Gespräch mit der NÖN. Heute ist er aktives Mitglied im Club Alpbach Niederösterreich, wo während des Jahres gemeinsame Aktivitäten unternommen werden und der Kontakt durch persönliche Treffen wie Stammtische aufrechterhalten bleibt.