Studentenheim drückt auf die Gemeindekasse.

Am Dienstagabend wurde im Hollabrunner Gemeinderat das Budget für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. ÖVP-Finanzstadtrat zeigte sich bereits im Vorfeld zufrieden, erneut einen ausgeglichene Voranschlag vorlegen zu können.

Natürlich gibt es Posten, die die Gemeindekasse in besonderem Maße belasten. Dazu zählt auch das Studentenheim. Hier muss der „Schatzmeister“ heuer noch tiefer in die Tasche greifen. Denn die Zahl der Internatsschüler sank um 25 auf 275, was einen Einnahmenentgang von 100.000 Euro bedeutet.

