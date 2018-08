Die Arbeiten für den Ausbau der Weinviertler Schnellstraße S 3 gehen in die nächste Runden: Ab Mittwoch, 8. August, wird der „Gantner-Kreisverkehr“ bei Suttenbrunn, die Verbindung der S 3 mit der Weinviertler Straße B 303 und der Znaimer Straße B 40, stillgelegt und die neue Umfahrungsstraße in Betrieb genommen.

Die Zufahrt der Znaimer Straße zum Kreisverkehr wird mit einer Ampel geregelt. In den Stoßzeiten am Morgen und am Abend ist laut Asfinag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Diese Maßnahmen sind notwendig, da der Kreisverkehr für den neuen Abschnitt der Weinviertler Schnellstraße S 3 von Hollabrunn nach Guntersdorf neu gebaut und auch neu positioniert wird.