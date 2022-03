Teambuilding: Skikurse sind gut für die Psyche

Werbung

Genügend Antigentests und jetzt auch noch Kaliumjodidtabletten im Gepäck? In einigen Schulen wurden nach der weitgehenden Aufhebung der Corona-Regeln wieder Skikurse organisiert. Die NÖN fragte in Hollabrunn nach.

In der HAK konnte die Wintersportwoche aus Termingründen nicht stattfinden. Zum dritten Mal in Folge. Als Ersatzprogramm stehen Projekttage im Sommer auf dem Plan, so Direktorin Andrea Filz. Generell seien die Sportwochen sehr beliebt und ein wertvolles Mittel zur Stärkung der Klassengemeinschaften und der sozialen Kompetenzen. Es sei sowohl für Schüler wie auch Professoren wichtig, etwas gemeinsam zu erleben. Gleichzeitig sei eine entsprechende Planungssicherheit wichtiger geworden, verweist die Direktorin auf Risikoanalysen und das Abklären etwaiger Stornokosten.

„Wir sehen Skikurse als äußerst gewinnbringend für unsere Jugendlichen an“, betont HLW-Direktorin Marion Hofmann. Ganz besonders in der durch Corona geprägten Zeit seien soziale Kontakte und sportliche Aktivitäten immens wichtig, sowohl für die Psyche als auch für die Klassengemeinschaft und in weiterer Folge für die Leistungsfähigkeit der Schüler. „Deshalb sind Wintersportwochen trotz der unsicheren Situation geplant.“

„Ich bin dem Lehrerteam sehr dankbar“

Vor zwei Wochen reisten die zweiten und dritten Jahrgänge der Sparte „Wellness“ zu ihrem Skikurs. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie drei Wintersportwochen der HLW entfallen, wovon nun eine nachgeholt wurde.

Für die Professoren und insbesondere für die Leiter der Skikurse war und ist die Situation sehr herausfordernd, so Hofmann. In kurzer Zeit mussten alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Dazu gab es einige Unsicherheiten, etwa betreffend die Zutrittsregelungen.

Aufgrund des Risikos einer Corona-Infektion wurden zusätzliche Begleitlehrer für die Skikurse abgestellt. „Ich bin sehr dankbar, dass unser Lehrerteam im Sinne unserer Schüler diese Herausforderung und den zusätzlichen Arbeitsaufwand auf sich genommen hat. Unter den aktuellen Bedingungen ist das keine Selbstverständlichkeit. Und ich hoffe, dass diese pädagogisch enorm wertvollen Sportwochen für alle gewinnbringend und gesund verlaufen. Das hätten sich alle verdient.“

Auch in der HTL sollen Skikurse und andere Veranstaltungen nachgeholt werden, wie Direktor Wolfgang Bodei bestätigt. Alternativ zum Skikurs stand zuletzt der Schwenk auf eine Sommersportwoche im Raum. Das Interesse der Schüler sei weiterhin immens. Dass im letzen Schuljahr (2020/2021) alle geplanten Wintersportwochen abgesagt werden mussten, bedauerte auch die Lehrerschaft. Denn in der HTL ist ebenso klar: Für das Teambuilding sind die Skikurse ein Hit.

