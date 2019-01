Jetzt hat man es bei der ersten Liebe an sich schon nicht leicht. Aber wie gehen Jugendliche damit um, dass die Geschlechterrollen heutzutage ins Rutschen geraten sind und eine eindeutige Zuordnung von Mann und Frau und ihren Attributen Teil der gesellschaftlichen Diskussion ist?

Dieser Frage geht das Theater Jugendstil in seiner neuen Produktion „Gleich ungleich Gleich“ nach. Im Untertitel nennt sich das Stück des luxemburgischen Autors Raoul Biltgen „Schmetterlinge im Bauch und Gender im Hirn“ und gibt damit die Problematik der beiden Hauptfiguren Lukas und Melina vor.

Am 28. Jänner hat das Theaterstück im Stadttheater Bruck an der Leitha Premiere und wird danach in Baden, Stockerau, Wien und in Hollabrunn gezeigt. Regie führt die Schauspielerin Paola Aguilera. -cp-