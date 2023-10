Trauer um „Spani“, einen „außergewöhnlichen ehemaligen Lehrer“

Vor der Hollabrunner HTL weht die schwarze Fahne. Diese ist Peter Spannbruckner gewidmet, der am 6. Oktober im 70. Lebensjahr verstorben ist. „Spani“, wie er von allen genannt wurde, begann 1981 als Lehrer im fachpraktischen Bereich für elektrotechnische Fächer.

„Die HTL Hollabrunn trauert um einen außergewöhnlichen ehemaligen Lehrer, Kollegen und Freund“, nimmt Direktor Wolfgang Bodei im Namen der Schulgemeinschaft Abschied.

Im Jahr 1999 erwarb Spannbruckner das Zertifikat zur Solarfachkraft (PV) von der Handwerkskammer für München und Oberbayern. Dies war der Startschuss für seine Photovoltaik-Aktivitäten. Sein Wirken und Handeln im Unterricht mit Schülern, aber auch im Erwachsenenbildungsbereich wurde allseits geachtet und vom Landesschulrat entsprechend gewürdigt. Im Jahre 2002 erhielt „Spani“ den Dr.-Erwin-Pröll-Zukunftspreis.

„Peter Spannbruckner erwarb sich durch Fachkompetenz und in besonderem Maße durch seine Wertehaltung, sein soziales Denken und Handeln bei den Kollegen und Schülern höchstes Ansehen“, heißt es auf der HTL-Facebookseite. Und wer „Spani“ nicht als HTL-Lehrer oder PV-Fachmann kannte, der kannte ihn vom „Knusperhäuschen“. Mit dem rückte er im Dezember aus, um in der Hollabrunner Fußgängerzone und zuletzt am Hauptplatz Glühwein und Punschkreationen auszuschenken. Nur durch ihn wissen viele Generationen, was eine Unterputzdose ist – diese hat er nämlich als Untersetzer für die Glühweinbecher zweckentfremdet.

„Im Namen der gesamten Familie bedanken wir uns für die zahlreichen Beileidsbekundungen. Wir sind zutiefst gerührt, wie viele Menschen unseren Peter für immer in ihrem Herzen tragen werden!“, schreibt die Familie auf „Spanis“ Facebookseite. Peter Spannbruckner wird am Freitag, 13. Oktober, um 14 Uhr am Hollabrunner Stadtfriedhof zu Grabe getragen.