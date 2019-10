„Mit großer Trauer und Bestürzung nehmen wir von einem Mitstreiter Abschied“, kommentierten SPÖ-Stadtparteivorsitzender Friedrich Dechant und Klubobmann Alexander Eckhardt das Ableben ihres Ehrenvorsitzenden. „Du warst für mich mehr als ein Parteikollege, du warst ein stets treuer Freund, ein Helfer in schwierigen Situationen, ein ehrlicher und leidenschaftlicher Gemeindemandatar und über Parteigrenzen hinweg geschätzt“, so Eckhardt in einem Posting.

Friedrich Dechant: „Unverwüstlich bringt es auf den Punkt, wie sich Josef Frank in den letzten zehn Jahren an vorderster Front in der Gemeinde für die Bürger und die SPÖ eingesetzt hat. Er war nie leise und fand immer die richtigen Worte. Ich habe an ihm nicht nur sein Fachwissen geschätzt, sondern auch seine Loyalität. Dafür möchte ich Danke sagen.“

privat Im Februar dieses Jahres wurde Josef Frank zum Ehrenvorsitzenden der SPÖ Hollabrunn gewählt.

Der gebürtige Raschalaer Josef Frank, der im November seinen 79. Geburtstag gefeiert hätte, machte berufliche Karriere als NÖ-Landesverkaufsdirektor der Uniqa. Von 2010 bis zuletzt war er im Hollabrunner Gemeinderat. Bürgermeister Alfred Babinsky kannte ihn bereits in seiner Kindheit. „Ich habe ihn immer sehr geschätzt als offenen und zuverlässigen Gemeinderat und habe ihn zu meinen Freunden zählen dürfen. Meine aufrichtige Anteilnahme.“

Josef Frank hinterlässt Ehrefrau Resi, drei Kinder und zwei Enkelkinder. Das Begräbnis findet am Dienstag, 15. Oktober, um 14 Uhr am städtischen Friedhof statt. Nach der feierlichen Einsegnung in der Aufbahrungshalle wird der Verstorbene zu seiner letzten Ruhestätte geleitet. Die Seelenmesse findet anschließend in der Stadtpfarrkirche statt.