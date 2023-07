Club NÖ begab sich auf die Spuren der Kellerkatze

Den sommerlichen Temperaturen zum Trotz waren zahlreiche Wanderbegeisterte der Einladung zur diesjährigen Kultur­wanderung gefolgt. Die Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn mit ihrem weithin bekannten Kellerkatzenweg war das Ziel der Gruppe, die mit zahlreichen erfrischend kühlen Stopps in verschiedenen Presshäusern und Kellerröhren belohnt wurde. Dort wurde nicht nur die eine oder andere Kostprobe geboten, sondern auch jede Menge an Information über das Handwerk des Kelterns, über Geschichte und Gegenwart der Weinkultivierung sowie über ökonomische und ökologische Aspekte der Weinwirtschaft standen auf dem Programm.

Einblicke erhielten die Teilnehmer zudem in die prägende Wirkung des Weinbaus für die Kultur­land­schaft sowie in Architektur, Sanierung und Neugestaltung einzelner Weinkeller. Seinen Abschluss fand der ereignisreiche Nachmittag bei einer gemütlichen Heurigenjause.