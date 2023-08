Überraschung: Diamantene Hochzeit im Pflegeheim gefeiert

An jedem Hochzeitstag wurde ein Erinnerungsfoto von Friederike und Heinz Raunig (vorne) geschossen. So auch an ihrem 60., den die beiden im Hollabrunner PBZ verbrachten. Zur Diamantenen Hochzeit gratulierten (hinten, v.l.): Direktorin Regina Maria Berger, Pflege- und Betreuungsmanager Franz Oberndorfer und Pflegedirektorin Sylvia Bischof.

Foto: PBZ Hollabrunn