Hollabrunn "Uns fehlen Ärzte": Bezirks-SPÖ präsentiert Lösungsvorschläge

Lesezeit: 4 Min Sandra Frank

Die SPÖ-Bezirksvorsitzenden Richard Pregler (l.) und Stefan Hinterberger (r.) sprachen mit Hollabrunns Sozialstadtrat Friedrich Dechant über ein Schwerpunktthema der Sozialdemokratie: Die Gesundheitsversorgung. Foto: Sandra Frank

D ie SPÖ will ein Primärversorgungszentrum in die Bezirkshauptstadt holen, um Angebot an Ärzten und Therapeuten zu erhöhen. Das Modell des Gemeindearztes sollte, wenn es nach den Sozialdemokraten geht, ebenfalls wieder in die Kommunen zurückkehren.