Zwei ungewöhnliche Pärchen und ihre Leidenschaften

Zwei Mediziner satteln um - zumindest teilweise - und tauschen das Stethoskop gegen den Pinsel. Der eine erfolgreicher Tierarzt, der andere ein ebenso erfolgreicher Humanmediziner. Die Rede ist von Günter Schwarz und Werner Hladik, die sich leidenschaftlich der Malerei zugewandt haben. Und die Ergebnisse dieser Leidenschaft sind in einer Doppelausstellung im Stadtmuseum Hollabrunn in der Alten Hofmühle ab 8. Oktober zu sehen.

„Beide setzen sie mit präziser Pinselführung - zwischen Naturalismus und Expressionismus pendelnd - ihre Inspirationen um“, so die verlockende Vorankündigung zu dieser Ausstellung, die so auch schon im Mai dieses Jahres in der Galerie Untergrub zu sehen war. Da überrascht es nicht, dass bei der Vernissage um 15 Uhr nicht nur Bürgermeister Alfred Babinsky eröffnende Worte sprechen wird, sondern auch der Galerist Horst Ziolkowski, dessen Steckenpferd die Galerie in Untergrub ist.

Bereits seit 2011 verwendet die Künstlerin den Künstlernamen Elke Silvia Krystufek, der auch als eigenes Kunstwerk angelegt ist. Ein Teil ihrer Werke ist ab 14. Oktober in der Galerie Untergrub zu sehen. Ihr spannender Konterpart in der Ausstellung: Oskar Kokoschka. Foto: Eva Bodnar

Bis zum Nationalfeiertag am 26. Oktober ist die Ausstellung in der Hofmühle freitags von 15 bis 18 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 9.30 bis 12 Uhr zu besuchen. Während dieser Zeit bleibt aber auch die Galerie Untergrub nicht untätig. Dort werden ab 14. Oktober zwei Künstler im Dialog ihrer Werke präsentiert, wobei das Spannungsfeld ein größeres als bei der Schau im Stadtmuseum ist. Einer der Väter des österreichischen Expressionismus - Oskar Kokoschka - trifft bildnerisch auf die vielseitige Elke Silvia Krystufek.

Die Ausstellung findet in Kooperation mit „Kunsthandel W&K Wienerroither & Kohlbacher“ statt, wird mit der Vernissage um 15 Uhr eröffnet und stellt die gemeinsame Affinität beider Künstler zu grafischen Werken in den Mittelpunkt. Wem der Kunstgenuss nicht Anreiz genug ist, dem verspricht Ziolkowski: „Bei der Vernissage-Weinkost können Sie den ausgezeichneten Bio-Wein und den köstlichen Frizzante des Weinguts der Familie Hager aus Nappersdorf verkosten.“ Freitags bis sonntags steht die Galerie bis 5. November von 14 bis 18 Uhr für Gäste offen.