„Brücke“ feierte ihr zehnjähriges Bestehen in Hollabrunn.

450 Kinder wurden in den letzten zehn Jahren in der „Brücke Hollabrunn“ stationär betreut. Das Jubiläum dieses Kriseninterventionszentrums wurde vergangene Woche im Beisein zahlreicher Ehrengäste rund um Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig gefeiert.

Eltern wissen nicht mehr weiter oder ein Kind ist in Gefahr. Das sind zwei von vielen möglichen Gründen für das Brücke-Team, ein Kind für eine begrenzte Zeit aufzunehmen. Im September 2008 kam hier das erste Kind in Obhut. Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die 2013 mit der Übersiedlung in neue Räumlichkeiten eine Fortsetzung fand.

Brücke war erstes Kriseninterventionszentrum des Landes NÖ

Im September 2008 wurde die Brücke Hollabrunn als erstes Kriseninterventionszentrum des Landes NÖ in Betrieb genommen. Kinder und Jugendliche aus allen vier Weinviertler Bezirken sowie aus dem Bezirk Tulln werden hier in psychosozialen Krisensituationen aufgenommen, sozialpädagogisch versorgt und betreut.

Die Aufnahme ist an 365 Tagen im Jahr rund um die möglich. Es stehen acht Krisenplätze zur Verfügung. Die Aufnahme der Kinder und Jugendlichen im Pflichtschulalter erfolgt über behördlichen Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe (Bezirkshauptmannschaften).

Ein multiprofessionelles Team führt eine soziale und psychologische Diagnostik durch und es werden Empfehlungen für die weitere Betreuung und Unterstützung erarbeitet.

Oberstes Ziel: Kind soll zu Familie zurückkehren

Gabriele Haschka ist seit Anbeginn die Leiterin der Einrichtung, die ins Pflege- und Betreuungszentrum Hollabrunn eingebettet ist. Oberstes Ziel sei es, eine Rückkehr des Kindes in die Familie oder zu Angehörigen zu ermöglichen, betont die Diplomsozialarbeiterin. In mehr als der Hälfte der Fälle sei dies tatsächlich gelungen. Die Dauer der Aufenthalte ist unterschiedlich, von nur einer Nacht bis hin zu drei Monaten.

Aktuelle gesellschaftliche Veränderungen sorgen für neue Herausforderungen. „Viele Familien können mit der Geschwindigkeit des sozialen Umbruchs nicht Schritt halten“, weiß Haschka. In schwierigen Situationen bleiben die Bedürfnisse von Kindern oft auf der Strecke. Gerade diese brauchen dann Raum und Zeit, um zur Ruhe zu kommen, sich wahrgenommen und beschützt zu fühlen.

PBZ-Direktorin Eva Kreiner freute sich über die zahlreichen Besucher. Das sei nicht zuletzt für die Kinder „ein Ausdruck dafür, dass sie wichtig sind und Wertschätzung erfahren“.

„Ich bin das erste Mal hier und muss sagen: Wow, hier fühlt man sich wohl“, sagte Landesrätin Königsberger-Ludwig. Es sei wichtig, dass die Betreuten hier nicht als schlimme Kinder ins Eck gestellt werden.

Kinder sind vollwertige Persönlichkeiten

Meinrad Winge von „Rettet das Kind“ in Judenau berichtete vom Fall einer jungen Türkin, die von ihrer Familie massiv eingeengt wurde, ihr Recht auf soziale Kontakte aber bewahren wollte. Mit großer Anstrengung sei es gelungen, dass es zu keinem Bruch mit der Familie kam.

Es sei wichtig, Kinder als vollwertige Persönlichkeiten wahrzunehmen, betonte Manfred Breindl vom örtlichen Lions-Club, der gemeinsam mit Altstadtrat Karl-Heinz Jirsa ein wahres Tortenkunstwerk von Horst Albrecht überreichte.

„Die Realität ist, dass es Krisen gibt“

NÖ Heime-Chef Otto Huber gratulierte den Hollabrunnern zur Pionierarbeit und appellierte, die Zeit mit Leben zu füllen, anstatt die digitale Welt als Ausweg oder Umweg für Kommunikation zu verwenden. Landtagsabgeordneter Richard Hogl dankte für die „tolle und wichtige Arbeit“, die es den Schützlingen möglich mache, ihr Leben so zu bestreiten, wie sie es wollen. „Die Realität ist, dass es Krisen gibt, und ich wünsche weiterhin so viele beherzte Menschen, die hier arbeiten.“

Direktorin Kreiner dankte für die stärkenden Worte und las aus einem Schreiben von Volksanwältin Gertrude Brinek: Es sei nicht davon auszugehen, dass die Welt so viel besser wird, dass man die Brücke nicht mehr brauchen würde.