„Eine Bankrotterklärung für die Kultur“, nannte es Georg Ecker (Die Grünen), als im Gemeinderat die Kündigung des Mietvertrags zwischen Gemeinde und dem Verein Kulturmü‘µ auf der Tagesordnung stand.

„Dieses Prozedere ist nicht neu für die Kulturmü‘µ“, verstand Günter Schnötzinger (ÖVP), der als Stadtrat für Liegenschaften zuständig ist, die Aufregung nicht. Ein Vertrag werde gekündigt, eine neue Nutzungsvereinbarung werde ausverhandelt.

Loy: "Lasst die Vielfalt der Kultur stehen!"

Doch genau darin lag laut den Grünen das Problem: „Wir können der Kündigung nicht zustimmen, weil wir den neuen Vertrag nicht kennen“, machte Gemeinderat Peter Loy deutlich. Für den Verein sei die Situation ebenfalls schwierig: „Der plant über das ganze Jahr“, weiß Loy, der der Mehrheitspartei außerdem vorwirft, nicht mit dem Verein gesprochen zu haben.

Da die Alte Hofmühle, in der der Verein Kulturmü‘µ seine Wirkungsstätte hat, für private Veranstaltungen vermietet werden soll, tauchen Herausforderungen bei der Planung auf, meint Loy. „Wenn der neue Vertrag die Kulturmü‘µ unter Umständen einschränkt, dann machen sie nicht weiter.“ Er appellierte an die Bürgermeister-ÖVP: „Lasst die Vielfalt der Kultur stehen!“

Alte Hofmühle soll für Hochzeiten zur Verfügung stehen

„Es gibt keine Intention, dass der Verein dort wegkommt“, schaltete sich Stadtchef Alfred Babinsky in die Diskussion ein. Gemeinde und Verein seien an einer Lösung interessiert. Es gebe aber Anfragen, auf dem Areal der Alten Hofmühle Hochzeiten abhalten zu können. Darauf reagiere die Gemeinde nun in der neuen Nutzungsvereinbarung. „Das ist ja nix Böses, es ist planbar und koordinierbar“, betonte Babinsky.

„Es kann auch nicht sein, dass jemand die Alte Hofmühle nicht mieten kann, nur weil er dem Verein nicht zum G’sicht steht“, meldete sich Vizebürgermeister Kornelius Schneider (ÖVP) zu Wort. Er kenne einen solchen Fall und spreche sich gegen eine Willkür bei der Verfügbarkeit aus.

SPÖ-Stadtrat Friedrich Dechant warf einen weiteren Punkt in die Diskussion ein: „Im Sinne der Planbarkeit“ solle die Nutzungsvereinbarung mit der Kulturmü‘µ nicht mehr auf drei Jahre beschränkt sein, sondern auf zehn oder gar 20 Jahre verlängert werden. Der Verein habe sich das verdient, immerhin hätte er viel für die Attraktivität des Standorts getan. Weil derzeit vieles unklar sei, werde sich seine Fraktion jedenfalls bei der Abstimmung über die Kündigung enthalten.

Grüne wollten Kündigung von Tagesordnung absetzen

„Auf keinen Fall zustimmen“ werden die Grünen, wie Gabriele Bodei Donnerstagabend klarstellte. „Die Gemeinde ist dazu da, Kultur zu unterstützen.“ „Das ist unbestritten“, stimmte ihr der Bürgermeister in diesem Punkt zu.

Ecker hingegen forderte, den Punkt von der Tagesordnung abzusetzen. Warum? „Wenn man wirklich um ein Einvernehmen bemüht ist, dann geht man rechtzeitig auf den Verein zu. Das ist nicht passiert.“ Denn die Kündigung hätte, laut Ecker, bereits mit 1. März erfolgen müssen. Darum sei ein Beschluss des Gemeinderats, der am 25. März tagte, nicht rechtswirksam. Im schlimmsten Fall könne ein Rechtsstreit ausgelöst werden. Die Kündigungsfrist betrage nämlich sechs Monate, abgeschlossen wurde der Vertrag am 1. September.

Stimmt nicht, sagt die ÖVP. „Erst wenn beide Seiten unterschreiben, ist ein Vertrag wirksam“, meinte Schneider. Das sei vor drei Jahren erst Ende September geschehen. Schnötzinger betonte, dass mit dem Verein bereits Gespräche geführt wurden und nach wie vor im Laufen sind.

Eckers Antrag auf Absetzung von der Tagesordnung wurde mit ÖVP-Mehrheit abgelehnt, die danach die Kündigung der Nutzungsvereinbarung mit dem Verein Kulturmü‘µ beschloss.