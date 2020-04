Gemütliche Prüfungsessen mit Verabschiedungsrunden: So hatte sich Leopold Mayer sein letztes Jahr als Direktor an der HLW Hollabrunn vorgestellt. Denkste. „In Vorpension haben s’ mich geschickt“, übt sich der Schulleiter in Galgenhumor.

Der Regierung müsse man „gefühlsmäßig ein großes Plus“ geben. Allein das Optionsmodell für die mündliche Matura hätte man sich sparen können, meint Mayer. Einige Schüler hätten aber tatsächlich Interesse, freiwillig mündlich anzutreten, weil sie auf eine bessere Note und/oder ein Maturazeugnis mit Auszeichnung hoffen. Auch in der HLW versuche man jedenfalls, sich nach der Decke zu strecken. Unklar sei noch, wie man bei der Deutschmatura im EDV-Saal die Abstandsregel einhalten kann. „Wir überlegen, mit Trennwänden zu arbeiten.“

Direktor: „Die Schüler können jetzt mehr …“

Noch gar keine Information gebe es bezüglich der Praktika: Für die Drittklässler der Höheren Schule und die Zweitklässler der Fachschule wäre der Schulunterricht bereits Ende Mai beendet. Ob und wann dann Praktika möglich sein werden, hängt davon ab, ob der Tourismus im Sommer anspringt. Die Vorprüfungen werden fix erst im Herbst stattfinden. Das Distance Learning laufe indes besser als erwartet, berichtet Mayer.

Mayer unterrichtet auch selbst noch eine Abschlussklasse und stellt fest: „Bei normalem Unterricht konnten die Schüler bei Weitem nicht so viel.“ Erklärung dafür? „Wenn du dich um jeden Einzelnen kümmerst, hast du seine ganze Aufmerksamkeit. Eins zu eins ist das sicher nicht auf den normalen Unterricht umzulegen.“

Überschwängliche Freude über die Schmalspur-Matura ortet der Direktor nicht. Der Großteil der Schüler hätte seinen Abschluss lieber normal gemacht und denkt sich: „Jetzt habe ich mich so intensiv mit dem Thema beschäftigt, jetzt würde ich es gerne präsentieren.“ Sagt Mayer und freut sich dann doch darauf, nächstes Jahr als Alt-Direktor ganz gemütlich und ohne Arbeitsstress an dem einen oder anderen Prüfungsessen in seiner HLW teilzunehmen.