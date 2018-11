Die ersten Kurse in Melk und Mattersburg waren in kürzester Zeit ausgebucht. Mit vergleichbarem Erfolg startete das Schulungsangebot in Gänserndorf und Baden. Von 27.11. bis 13.12. steigt auch die VHS Hollabrunn (Dechant Pfeiferstraße 3/5. Stock) in das Programm ein.

Mit „Aktiv im Internet“ will man vereint dem zunehmenden Interesse der älteren Generation, sich in Sachen Internet fit zu halten, Rechnung tragen. Die Einsteiger-Kurse setzen sich aus drei kostenlosen Kurseinheiten innerhalb von zwei Wochen zusammen. Die rund zehn Teilnehmer je Gruppe haben die Möglichkeit, die Geräte unverbindlich zum Üben nach Hause mitzunehmen. Fragen können gleich in der nächsten Einheit beantwortet werden.

Übrigens: Nach Eurostat antworten in der Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen auf die Frage, ob sie das Internet in den letzten zwölf Monaten benutzt haben, in Österreich nur 52 Prozent mit „Ja“. Dieser Wert liegt unter dem EU-Durchschnitt von 54 Prozent und weit hinter Spitzenreiter Dänemark mit 89 Prozent!

www.a1.net/aktiv-im-internet