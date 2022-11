Volkshochschule Urania feierte ihren 70er

Die Volkshochschule Urania Hollabrunn präsentierte sich am vergangenen Freitag mit einer aufwendigen Festschrift, in der ihre Geschichte abgebildet ist. Amtierender Obmann ist Leopold Schogger, der neuen Schwung in diese Bildungsinstitution brachte; wie auch seine Vorgänger der VHS eigene Stempel aufdrückten, man erinnere sich etwa an die rege Reisetätigkeit von Franz Berger.

Zehn männliche und zwei weibliche Obleute prägten in den letzten 70 Jahren das Geschehen und das Programm der VHS. Vor Leopold Schogger waren Raimund Lunzer, Franz Berger, Johannes Potschka, Maria Kvarda, Gertrude Neuwirth, Gundolf Höllering, Johann Simhandl, Werner Lamm, Josef Wimmer, Franz Parak und Fritz Kny rege tätig. Die Musikschule mit ihrem Gründer Walter Lehner hat ihre Wurzeln in der VHS. Der Musikpädagoge leitete innerhalb der Urania Hollabrunn das 1951 gegründete „Collegium musicum“ mit reicher musikalischer Tätigkeit.

Reichhaltiges Bildungsangebot. Die VHS deckt viele Sparten ab und unzählige Hollabrunner fanden sich bei den einzelnen Kursen, sei es EDV und Telekommunikation, Gesundheit und Bewegung, Kreativität, Sprachen oder im Tanzkreis. Eine Bildungsberaterin nimmt sich wöchentlich Zeit, um in der Dechant Pfeiferstraße 3 Menschen zu beratschlagen.

Leopold Schogger führte durch das Programm, das sich unter anderen Pfarrer Eduard Schipfer, Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Landtagsabgeordneter Georg Ecker, Vizebürgermeister Kornelius Schneider, Stadtrat Wolfgang Scharinger und Finanzamtschef Anton Trauner nicht entgehen ließen. Schneider zeigte sich stolz auf diese Bildungsinstitution. Königsberger-Ludwig, Landesvorsitzende der VHS, betonte, dass Bildung der Grundstein für ein selbstbestimmtes Leben sei: „Bildung verändert – Erwachsenenbildung begleitet lebenslang.“

Blumen fürs Team. Doch was wäre ein Obmann ohne sein Team. So wurde Leopold Schogger nicht müde, sich zu bedanken und langjährige Mitarbeiterinnen mit Blumen und Geschenken zu erfreuen: Gertraude Spenling, Helga Bauda, Waltraud Schaufler, Agnes Weidinger, Anneliese Weinberger und Grete Dimmel. Das Team wiederum ehrte Leopold Schogger und Raimund Lunzer mit „Geistigem“.

Mathe-Guru Rudolf Taschner, Wissenschaftler des Jahres 2004, widmete sich in einem Vortrag der Bildung und unterstrich die Unverzichtbarkeit des Lernens. So habe Maria Theresia die Schulpflicht wegen des Militärs eingeführt, denn auch Soldaten waren leichter zu führen, wenn sie lesen und schreiben konnten. Ein Streichquartett der Musikschule Hollabrunn umrahmte die Feier mit Kompositionen von Rubinstein, Brahms und Debussy.

Den geselligen Abschluss bildeten das reichhaltige Buffet und die Bewirtung des Weinhofes Scheuer aus Oberfellabrunn. Von dort her stammt auch das kredenzte Bier aus der Privatbrauerei Bauer.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.