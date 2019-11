Am 27. und 28. November finden die Personalvertretungs- und Gewerkschaftswahlen statt. In der Berufsgruppe der Unterrichtsverwaltung (Schulwarte, Reinigung, Sekretariatskräfte an den Schulen, Sachbearbeiter, Juristen, Schulaufsicht in der Bildungsdirektion) kandidiert der Hollabrunner Robert Kugler als Spitzenkandidat der GÖD NÖ/FCG.

Es sei ihm ein Anliegen, die Kollegen im Schuldienst zu unterstützen und etwaige Stolpersteine aus dem Weg zu räumen oder ungerechtfertigte Angriffe von Vorgesetzten abzufangen. Zu den Wünschen an die Bundesregierung zählen ein Personalreservepool bei Langzeitkrankenständen, eine Einführungsphase bei neuen Kollegen, die Neuverhandlung des 40 Jahre alten Personalausstattungsschlüssels und zeitgemäße Einstiegsgehälter. Sein Wahlslogan: „Damit es rund läuft“.



Ein Hollabrunner, der nicht locker lassen wird

Es sei eine Zeit, die von Herausforderungen, Hürden, Neuerungen und Problemen nur so überfüllt ist, sagt Kugler, „eine Zeit der Einsparungen“. „Die zuständigen Stellen schieben die Versäumnisse immer dem anderen zu, ohne Rücksicht auf die angespannte Lage in den Dienststellen", klagt der Hollabrunner. Doch durch kontrollierte Forschheit, Hartnäckigkeit und Nichtlockerlassen sei es zumindest gelungen, die Zeit vom Antrag bis zur tatsächlichen Einstellung erheblich zu verkürzen.

„Ängste und Unzufriedenheit“



„Sogenannte Experten“ würden von schlanker Verwaltung, Vereinfachung der Behördenwege, Entbürokratisierung bis hin zur Auflösung von Behörden sprechen. „Leider hört die Politik auf diese Experten und unsere jeweiligen Minister übernehmen dies ohne nachzudenken“, verweist Kugler auf das Bildungseinrichtungsgesetz und die Schulautonomie. Die Politik sei sich aber nicht bewusst, welche Ängste und Unzufriedenheit darauf unter den Bediensteten entstehen.

Mitarbeiter der Schulverwaltung am Limit

Dazu werde der ohnehin mehr als 40 Jahre alte Personalausstattungsschlüssel an den Schulen einfach nicht umgesetzt. „Es werden immer neue Schulstandorte geschaffen, ohne das nötige Verwaltungspersonal bereitzustellen“, mahnt Kugler. Mitarbeiter seien am Limit, die Zahl der Langzeitkrankenstände steige. Dennoch solle alles sofort, am besten schon vorgestern, erledigt sein. Und: „Es gibt sehr wenig Verständnis von der Pädagogik, von der vorgesetzten Dienstbehörde oder von der Politik, wenn nicht alles genau so umgesetzt wird, wie es sich die externen oder internen Experten vorstellen.“

Nach der Bundespersonalvertretungswahl werden sich die Gremien neu zusammensetzen. „Ich habe versucht, die besten Leute aus allen Bereichen ins Boot zu holen, um das Bestmöglich herauszuholen“, sagt Kugler. Er sehe sich als Sprecher eines sehr gut funktionierenden Teams, das bereit ist, zu kämpfen.

Hintergrund

:

Bei den Personalvertretungs- und Gewerkschaftswahlen wird viertelweise gewählt. Im Weinviertel gibt es in der In der Berufsgruppe der Unterrichtsverwaltung 153 Wahlberechtigte. (7.550 in Österreich, 1.050 in NÖ, 45 in Hollabrunn). Robert Kugler kandidierte als Spitzenkandidat für NÖ und liegt auch österreichweit an wählbarer Stelle.

Ab 2002 war Robert Kugler als Netzwerktechniker an der HTL Hollabrunn engagiert, seit 2010 Vorsitzender der Landesvertretung 3 der GÖD NÖ. Im Dezember 2013 wurde er Vorsitzender des Fachausschusses für sonstige Bedienstete des Landesschulrats für NÖ und der nachgeordneten Bundesdienststellen. Seit Februar 2013 ist er Mitglied des Zentralausschusses. Als solches ist er dienstfreigestellt und hat ein Büro in der Bildungsdirektion NÖ in St. Pölten.