Zur Flächenumwidmung sind drei Stellungnahmen eingegangen. Der einhellige Tenor: Parkplätze in diesem Bereich sind nicht erforderlich und zerstören wertvolles Naherholungsgebiet. Die Bedenken der Stellungnahmen wurden geprüft, haben aber keinen Einfluss auf das Projekt.

Vizebürgermeister will weitere Gespräche mit BH führen

Die Idee, die Parkplätze der Bezirkshauptmannschaft nach Dienstschluss benutzen zu können, sei aufgrund der Haftungsfrage nicht möglich, berichtete Babinsky. Er räumte aber ein, weitere Gespräche mit der BH zu führen, um vielleicht doch zu einem positiven Ergebnis zu gelangen.

Stadtrat Wolfgang Scharinger machte einmal mehr einen Lokalaugenschein am Mühlenring, um sich von der „Parkplatznot“, die von der ÖVP geortet wird, selbst zu überzeugen. Sein Fazit ist aber ein anderes. „Es sind genügend Parkplätze frei“, so der Stadtrat. | Wolfgang Scharinger

„Die werden wir sehr wohl beanspruchen können“, spricht Stadtrat Wolfgang Scharinger (Bürgerliste) an, dass die Parkplätze der Behörde mit Steuergeld finanziert wurden. Bei der letzten Gemeinderatssitzung waren die Parkplätze am Wasserpark-Areal bereits Thema. Hier stellte Scharinger die Frage nach dem wirtschaftlichen Nutzen der Gemeinde. Die Beantwortung erzürnte das Polit-Urgestein.

„Du hast das unterschrieben. Aber hast du’s gelesen auch?“, fragte er Richtung Stadtchef Erwin Bernreiter (ÖVP). „Da steht kein Wort vom wirtschaftlichen Nutzen drinnen. Den, der das geschrieben hat, musst ja raushaun!“ Der Parkplatzmangel belaste den Fließverkehr, heißt es in der Antwort für Scharinger. Einen Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeit sieht der Stadtrat in dieser Aussage nicht. „Ich leb‘ dort im angrenzenden Wohngebiet, ich hab‘ kein Problem mit dem Fließverkehr!“

SP-Eckhardt: „Diese Parkplätze lösen Problem nicht!“

„Ihr wollt mit diesen 15 Parkplätzen das Parkplatzproblem von Hollabrunn lösen?“, unterstellte SPÖ-Fraktionssprecher Alexander Eckhardt der Mehrheitspartei, auf dem falschen Dampfer zu sein. Er rief der ÖVP in Erinnerung, lebenswerte Gemeinde werden zu wollen. „Das bedeutet für mich Naherholungsgebiete, weniger Verkehr, mehr frische Luft.“

Peter Loy (Die Grünen) verwies auf einen nachfolgenden Tagesordnungspunkt, bei dem der Beschluss fallen sollte, dass die Stadtgemeinde Hollabrunn dem Bodenbündnis Österreich beitrete. Damit verpflichte sich Hollabrunn, sich aktiv für einen nachhaltigen Umgang mit Böden einzusetzen. „Das ist Humbug!“, sagte Loy mit Blick auf die bevorstehende Umwidmung.

Grüne wollten Antrag absetzen: Von VP-abgelehnt

Sein Parteikollege Denis Thompson stellte den Antrag, den Punkt von der Tagesordnung abzusetzen, um die Gespräche mit der Bezirkshauptmannschaft abzuwarten. „Wenn wir die Parkplätze der BH mitnutzen dürfen, dann brauchen wir die 15 im Wasserpark gar nicht.“ Für diesen Antrag stimmten allerdings nur die Mandatare der Opposition. Die Umwidmung der Fläche wurde von der Bürgermeisterpartei beschlossen.

Übrigens: Am Tag der Gemeinderatssitzung war Scharinger im betroffenen Gebiet unterwegs. Trotz Absperrungen und Baustellen habe er am Vormittag um die 20 freien Parkplätze – allein am Mühlenring – gezählt.