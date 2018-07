„Wenn kein Baum fällt, dann ist das Interesse nicht so groß“, meinte der für den Wald zuständige Karl Riepl mit Blick in die überschaubare Runde, die am Wald-Infotag der Gemeinde teilnahm. Bezirksförster Rupert Klinghofer begleitete das Grüppchen, das mit Riepls Charly-Go-Flotte durch den Wald fuhr.

Erster Halt war am Jagdsteig. Dort gab’s eine Fläche von 2.500 Quadratmeter zu sehen, die im November aufgrund des Eschentriebsterbens geschlägert werden musste. Es wurden nun elf verschiedene Baumarten wieder aufgeforstet. „Da gab’s die irrsinnigsten Gerüchte“, erinnerte sich Klinghofer. Etwa, dass Bauplätze am Jagdsteig entstehen sollten. „Und die, die aufgeklärt gehören, sind wieder nicht da“, vermisste auch der Förster die Kritiker.

Eine „brandgefährliche“ Esche ließ der Förster für den Wald-Infotag stehen. Auf den ersten Blick erschien der Baum gesund, doch er ist vom Pilz befallen und wird in den nächsten Tagen gefällt. „Wahrscheinlich reicht es, wenn man ihn mit dem Traktor wegschiebt“, meinte Klinghofer.

Ähnlich verhält es sich mit dem Borkenkäfer. In der Nähe des Lorenzibründls fällte der Förster vor der Tour einen Nadelbaum. Auch dieser sah auf den ersten Blick grün und kerngesund aus. Erst, als Klinghofer die Rinde abschabte, kam das Unheil zum Vorschein: Der Borkenkäfer bahnte sich bereits seine Wege durch das Holz. „So a klans Ding“, waren die Leute verwundert, dass ein so winziger Käfer so großen Schaden im Wald anrichten kann.

Im Wald gibt es keine Sicherheitsgarantie

Vereinzelt wurden gesund aussehende Eschen stehen gelassen, aufgrund der vielen „Unkenrufe“, wie Riepl erzählte. „Was das gebracht hat, sieht man ja“, deutete Klinghofer auf einen Baum ohne Laub.

Denis Thompson, Gemeinderat der Grünen, war beim Lokalaugenschein dabei. Er wollte vom Förster eine Einschätzung, wie gefährlich es ist, sich im Wald zu bewegen. Arno Klien, Obmann der Freunde des Hollabrunner Waldes, gab die Antwort: „Wer in den Wald geht, für den gibt es keine Garantie. Man kann nicht bei jedem Wetter in den Wald gehen.“