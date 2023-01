"Waldfreunde" blickten auf Aktivitäten zurück

Werbung

Viele Informationen gab es zur vorweihnachtlichen Jahreshauptversammlung der Freunde des Hollabrunner Waldes, zu der Obmann Arno Klien im 14. Jahr des Vereinsbestehens ins Gasthaus Rammel eingeladen hatte.

Für die erkrankte Magdalena Geinzer war Landtagsabgeordneter Georg Ecker eingesprungen. Er berichtete über die Aktivitäten der KLAR! (Klimawandelanpassungsmodellregion) Göllersbach und lud ein, dabei mitzumachen. Stadtrat Lukas Niedermayer stellte die geplante Aufweitung des Göllersbaches in Aspersdorf vor. Gemeinderat Peter Tauschitz berichtete vom Göllersbach-Themenweg in Breitenwaida, wo auch die Waldfreunde aktiv eingebunden sind, und einer geplanten Sprach-App.

„Botaniker Stefan Lefnaer konnte mehrere Raritäten in der Region entdecken bzw. erneut nachweisen und der Ornithologe Johannes Hohenegger von Birdlife berichtete über Highlights der Vogelbeobachtung in unserem Gebiet – vom Kaiseradler bis zum Rotmilan“, berichtet Klien. Große Missbilligung habe indes die illegale Bejagung von Mäusebussarden und diversen Weihen im Raum Guntersdorf gefunden.

Über die Fledermaus-Winterquartier-Zählungen, heuer erstmals auch in Wieselsfeld, berichtete Rudolf Erdner. Wilhelm Müllebner informierte über eine erfolgreiche Fledermausübersiedlungsaktion in Raschala, die wegen Fassadenarbeiten in Zusammenarbeit mit den naturschätzenden Hausbesitzern und dem KFFÖ stattgefunden hat. Dabei wurde ein belegtes Kohlmeisennest erfolgreich gerettet.

Weiters am Plan der Waldfreunde: die Unterstützung eines etwaigen Wildkatzen-Monitorings im Winter, eine Winterwanderung am 5. Februar im Bereich Breitenwaida/Puch sowie die traditionelle Fledermauszählung am 18. Februar, diesmal wieder in Wieselsfeld.

