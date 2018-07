Eine 2.000 Quadratmeter große Parzelle, auf der das alte ATSV-Haus steht, wird fix erworben. Dazu werden 1.400 Quadratmeter gepachtet – mit einer Kaufoption. Die Zukunft der Hollabrunner Pfadfinder liegt am altehrwürdigen Waldsportplatz. Im Gegenzug treten sie vorzeitig, mit 31. Dezember 2019, von ihrem Vertrag in der Robert Löfflerstraße zurück.

Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart. Die Gemeinde wird Vorarbeiten beim „neuen“ Gebäude leisten, Adaptierungen vornehmen und eine öffentlich zugängliche Toilette schaffen, wie VP-Finanzstadtrat Kornelius Schneider auf NÖN-Anfrage verrät. Für die übrige Fläche am Waldsportplatz gebe es Überlegungen, wobei auch hier der Ansatz sei, einen Nutzen für die Allgemeinheit zu schaffen.

In der Löfflerstraße sieht Schneider in weiterer Folge eine schlüssige Erweiterung der Stadt, während die Pfadis beim Kirchenwald thematisch sehr gut aufgehoben seien. „Das war von der ersten Stunde an mein Credo“, ist Schneider überzeugt, dass die Pfadfinder mit ihrer neuen Heimat auf Dauer zufrieden sein werden.