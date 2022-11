Walter Lehner, ein Mensch des Jahrhunderts

Am 5. März 1922 – zwei Monate nach der Unabhängigkeit Niederösterreichs – erblickte in Wien ein Bub das Licht der Welt, der in seinem kommenden Leben Spuren in Hollabrunn hinterlassen sollte, die auch 100 Jahre später deutlich sichtbar sind: Walter Lehner. Seine Schulzeit verbrachte er in Hollabrunn, um danach – während der Zeit der Naziherrschaft¨– seine Ausbildung zum Lehrer in Wien zu absolvieren.

Walter Lehner, Gründer der Hollabrunner Musikschule. Foto: Walter Lehner

Seine erste Zeit als Pädagoge währte nur kurz. Schon bald wurde Lehner zuerst zum „Reichsarbeitsdienst“ und später zur Wehrmacht eingezogen. Vier Jahre sollte der Kriegsdienst für den jungen Mann dauern. Nach dem Krieg arbeitete er endlich wieder als Lehrer - an der Volks- und Hauptschule, als Musiklehrer an der HBLA für Frauenberufe und am Aufbaugymnasium.

Die Vielzahl der Studien, die er damals neben seinem Beruf betrieb, macht Staunen. Stimmbildung, Sologesang, Chorleitung, Satzlehre sind einige davon. Lehner absolvierte aber auch die Diplomprüfung für Viola, wie auch die Staatsprüfung für Violine, diese übrigens mit Auszeichnung.

Mit dem Aufbau des Motettenchors 1956 im Erzbischöflichen Knabenseminar legte Lehner das Fundament zu seinem einzigartigen Wirken. Der Chor hatte sich schnell einen exzellenten Ruf erarbeitet, wurde zu Rundfunksendungen eingeladen und nahm unter anderem eine Schallplatte mit dem Titel „Adoramus Te“ auf, auf der Lehner als Komponist verewigt ist. Lieder standen – neben geistlichen Werken – im Zentrum seines Schaffens. Die zweite Strophe eines Lieblingsgedichts Lehners von Wilhelm Szabo, das von ihm vertont wurde, lautet: „Ungekannt der Ungezählten / Namen muss verwehn, / eh den einen auserwählten, / darf der Preis erhöhn.“

Das Erbe als Vision voll lebendiger Kultur

Das „Collegium musicum der VHS Urania“ war von 1951 bis 1975 teil der musikalischen Heimat Lehners. Bis es in der 1974 neu gegründeten Musikschule aufging, die im ersten Schuljahr 316 Schüler besuchten. Der Unterricht fand in der Volksschule Koliskoplatz, im Erzbischöflichen Seminar und der Volksschule Kirchenplatz statt. Im Statut der Musikschule heißt es im dritten Paragraf – ganz im Sinne Walter Lehners: „Pädagogischer Auftrag (...) ist vor allem die musikalisch-künstlerische Persönlichkeitsentfaltung von Kindern und Jugendlichen.“

Der Aufbau dieser Institution hielt Lehner nicht davon ab, auch einen Kirchen- und einen Kammerchor zu leiten. Bereits 1969 erhielt er den Professorentitel verliehen. Aber das Leben forderte auch von Lehner Tribut. Nach schwerer Erkrankung ging er 1980 in den Ruhestand und verstarb nur vier Jahre später am 10. Juli.

