Die 4.000 Euro – das Mindestziel der Lerntafel, um das Geld ihres Crowdfunding-Projekts überhaupt ausbezahlt zu bekommen – waren am Weihnachtsabend mit 3.950 Euro fast erreicht. Der Wunschbetrag von 10.000 Euro wird bis zum Ende des Finanzierungszeitraums am 31. Dezember nicht zu machen sein. „Allerdings spenden viele auf unser Konto (AT54 2011 1837 6741 0900), weil sie mit Crowdfunding nicht umgehen können“; berichtet Obmann Josef Widl.

Lerntafel ist wichtiger Beitrag zur Integration

So bitten Menschen um einen Zahlschein. Andere kommen direkt in die Lerntafel und zahlen das Geld in die Kassa ein; viele anonym. Aber auch die Help Mobile GmbH sprang auf den Lerntafel-Zug auf. Sie spendet monatlich für soziale Projekte.

Widl freut sich ebenso über Unterstützung aus mehreren politischen Lagern. „Die Lerntafel leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration von Kindern nichtösterreichischer Herkunft“, meint etwa Landtagsabgeordneter Richard Hogl. Deshalb sei es wichtig, den lobenswerten ehrenamtlichen Einsatz der Lernhelfer zu unterstützen. Auch Parlamentarierin Eva-Maria Himmelbauer freut sich „über jeden, der die Lerntafel unterstützt“, damit diese weiter bestehen kann und möglichst vielen Kindern eine erfolgreiche Zukunft offensteht.

Investition, die der Gesellschaft zugute kommt

„Jeder Euro und jede ehrenamtliche Minute, die hier investiert werden, kommen unserer gesamten Gesellschaft in Zukunft um ein Vielfaches zugute“, ist Landtagsabgeordneter Georg Ecker überzeugt. „Gerade in dieser besinnlichen Zeit sollte man an andere denken – in diesem Fall an Kinder, die Unterstützung benötigen und diese im familiären Umfeld der Lerntafel finden.“

Bildungsstadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly bezeichnet die Lerntafel als wichtigen Eckpfeiler. „Sie fördert die Entwicklung junger Menschen unabhängig davon, wie viel ihre Eltern verdienen.“ Als Lehrerin an der NMS Hollabrunn habe sie selbst Schüler, die die Lerntafel besuchen und bei denen sie enorme Lernfortschritte erkennen kann. Deshalb übernimmt die Stadtgemeinde auch die Hälfte der Mietkosten am Eugen Markusplatz.

„Fruchtender Beitrag zum großen Thema Integration“

„Die ehrenamtlichen Lernhelfer leisten einen wertvollen und fruchtenden Beitrag, auch zum derzeit großen Thema Integration“, betont Finanzstadtrat Kornelius Schneider.

Er erinnert sich gerne an die Veranstaltung „Zünd‘ an a Licht“, deren Erlös für die Lerntafel bestimmt war: „Eine wunderschöne Veranstaltung, die nicht nur die Kunst der Musik und Literatur ins Rampenlicht gerückt hat, sondern auch die Kunst des Miteinanders und Helfens – eine tolle Kombination zur Weihnachtszeit!“

„Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung“

„Mir war Fairness in jeder Hinsicht persönlich immer ein großes Anliegen und ich bin der Meinung, dass jedes Kind ein Recht auf Bildung hat“, sagt Vizebürgermeister Alfred Babinsky. „Sie bietet Kindern aus sozial schwachen und bildungsfernen Familien kostenlos Werkzeug, um ihre Zukunft und ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Das finde ich absolut unterstützenswert!“

Crowdfunding: www.startnext.com/kostenlose-lernhilfe-fuer-kind