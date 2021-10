Alles deutet darauf hin, dass Brandstifter im Hof der Lehranstalt am Werk waren, in der auch Polytechnische Schule und Musikschule untergebracht sind. Die Einvernahme der jungen Verdächtigen dauerte zu Beginn der Woche nach NÖN-Informationen aber noch an. Für ÖVP-Sicherheitsgemeinderat Alexander Rausch ist indes klar: Es braucht Maßnahmen. Er plädiert für eine Videoüberwachung im Stadtgebiet.

„In jüngster Vergangenheit kam es immer wieder zu Vandalismus und Brandstiftungen. Die Schadenssumme beläuft sich mittlerweile auf mehrere hunderttausend Euro“, sagt Rausch. Das Zerstören oder Ramponieren von Gemeindeeigentum sei kein Kavaliersdelikt.

Ob Spielplätze verunstaltet oder Müllcontainer angezündet werden: Es werden Menschen gefährdet und hohe Kosten verursacht, auf denen zumeist die Gemeinde „sitzenbleibt“. Innerhalb des gesetzlichen Rahmens sei daher die Videoüberwachung ein probates Mittel, meint Rausch, um der Problematik Herr zu werden. „Es kann so nicht weitergehen! Nachdem für die Überwachung von öffentlichen Plätzen Rechtssicherheit besteht, steht einer raschen Umsetzung nichts mehr im Wege“, sagt der ÖVP-Mandatar.

Bürgerliste fordert eine Stadtpolizei

Die Liste Scharinger zeigt sich diesbezüglich skeptisch: „Ob sich Täter, die mitten im Stadtgebiet Brände legen, zukünftig durch Kameras abschrecken lassen, wird sich erst zeigen“, meint LS-Gemeinderat Andreas Fischer. Er plädiert für mehr und regelmäßige Präsenz von Polizeikräften im öffentlichen Raum, die das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gleichzeitig steigern würde.

„Wir setzen hier mittelfristig auf die Einrichtung einer Hollabrunner Stadtpolizei“, sagt Fischer. Die Gemeinde habe die Möglichkeit, die derzeit durch die Bundespolizei erfüllten Aufgaben durch einen Gemeindewachkörper selbst auszuüben. „Mit dem Vorteil, dass die Gemeinde zum Beispiel die personelle Stärke selbst bestimmen kann“, verweist Fischer auf Städte wie Amstetten, Baden, Gmünd und Neunkirchen, wo sich das Konzept bewährt habe.

SPÖ: „Bei Wachdienst nachschärfen“

„Wir haben Polizei und einen privaten Wachdienst, der im Auftrag der Gemeinde unterwegs ist. Da brauchen wir keinen zusätzlichen Wachkörper“, konstatiert SPÖ-Stadtparteichef Friedrich Dechant. Man sollte eher beim privaten Wachdienst nachschärfen. Eine Videoüberwachung wäre für ihn im Rahmen der rechtlichen Vorgaben in Ordnung.

Grünen-Gemeinderat Georg Ecker hält hingegen nicht viel davon: Videoüberwachung würde Vandalenakte nur verlagern. Eher wäre anzustreben, die Sozialarbeit auszubauen. Mit der Stadtpolizei sei man in den genannten Städten „nicht sonderlich zufrieden“, widerspricht Ecker hier der Bürgerliste. Die Exekutive sei aus gutem Grund eine bundesstaatliche Angelegenheit.

FPÖ-Gemeinderat Michael Sommer meint, dass Videoüberwachung „als letztes Mittel“ an den besonders neuralgischen Punkten eine Überlegung wert wäre.

ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky berichtete zu Beginn der Gemeinderatssitzung letzte Woche, dass die Polytechnische Schule – nach raschem Umsteigen auf Homeschooling – am Donnerstag wieder mit drei Klassen ins Haus konnte. Bei der Sanierung werden „bestmöglich regionale Betriebe eingebunden“. Bis zur endgültigen Wiederherstellung werde es zwölf Wochen dauern, so der Stadtchef, der den Einsatz der Feuerwehr und des Schulwarts hervorhob. Bei der Dachsanierung werde man aufgrund des vorherrschenden Baustoffmangels improvisieren müssen.