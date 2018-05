Dass sich die Oppositionsparteien SPÖ, Liste Scharinger, Grüne und FPÖ gegen Parkplätze am Rande des Wasserparks stemmen, lässt die ÖVP bislang unbeeindruckt. Die „Diskussionsverweigerung“ der Bürgermeister-Partei regt Georg Ecker von den Grünen auf.

Noch in der letzten Gemeinderatssitzung sei vom Vizebürgermeister versprochen worden, dass im Verkehrsausschuss über Alternativen zu den Wasserpark-Parkplätzen beraten werde. Nur, so Ecker: „Die ÖVP hat die Vorschläge ohne nähere Prüfung abgeschmettert und sich festgelegt, Parkplätze im Wasserpark zu errichten; komme, was wolle.“

„Es braucht jetzt ein deutliches Zeichen aus der Bevölkerung“

Dabei gebe es rund um die Alte Hofmühle ausreichend Parkmöglichkeiten ohne weitere Eingriffe beim Wasserpark, spricht der Grüne an, was bereits in der jüngsten Gemeinderatssitzung debattiert wurde. An Veranstaltungstagen könnten die Parkplätze der Bezirkshauptmannschaft außerhalb der Dienstzeiten freigegeben werden. An die 50 Parkplätze stünden damit rund um die Hofmühle zusätzlich zur Verfügung.

Nachdem VP-Bürgermeister Erwin Bernreiter in der Vorwoche zu verstehen gab, dass er die Unterschriftenaktion gegen die Parkplätze für vergeudete Zeit halte ( siehe auch unseren Artikel dazu hier und unten ), blasen die Oppositionsparteien zum Widerstand: „Es braucht jetzt ein deutliches Zeichen aus der Bevölkerung, um den Wasserpark zu retten.“ Sie wünschen sich eine große Zahl an Unterschriften für die Erhaltung des Parks und rufen auf, den aufliegenden Initiativantrag zu unterstützen.

Gelegenheit dazu gibt es noch bis 11. Juni, unter anderem in der Bio-Greißlerei, im Fitnesscenter und im Restaurant Daham in der Fußgängerzone sowie im Café Jordan am Hauptplatz. Eine Forderung ist, dass auch jene Bereiche, die nicht mit Bäumen bepflanzt werden dürfen, als Grünanlagen erhalten bleiben sollen. Die ÖVP argumentiert indes, dass die zehn bis 15 geplanten Parkplätze praktisch keinen Eingriff ins Naherholungsgebiet bedeuten würden.