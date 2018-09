Regina Berger ging als Siegerin aus dem Hearing hervor, dem sich insgesamt drei Frauen und zwei Männer gestellt hatten; unter ihnen auch der bisherige interimistische Leiter des Hauses, Karl Reiser.

Die lange Leitungserfahrung in Niederösterreich und Wien habe unter anderem für die gebürtige Wienerin gesprochen, die mit ihrem Mann im nahen Immendorf lebt. Das bestätigt Niederösterreichs Heime-Chef Otto Huber im NÖN-Gespräch. „Regina Berger übernimmt ein stabiles Haus, das auf einem guten Weg ist und aus der Krise gelernt hat“, sagt Huber und spricht damit die internen Turbulenzen an, die vor einigen Jahren mehrere Kündigungen und einen Leiter-Wechsel zur Folge hatten.

Am 15. Oktober wird die dreifache Mutter, die derzeit noch im jüdischen Maimonides-Zentrum beschäftigt ist, ihren Dienst in Hollabrunn antreten. Ein erstes Treffen mit den Führungskräften gab es dort aber bereits. Wie ihr erster Eindruck war und was die dreifache Mutter selbst als ihre Stärken empfindet, lest ihr in der nächsten Ausgabe eurer Hollabrunner NÖN.