Weihnachtsdienst als Geschenk für Kollegen

Viele Menschen verbringen die Weihnachtstage gemeinsam mit ihrer Familie. Doch viele sind auch beruflich im Einsatz – wie bei den ÖBB und der Postbus AG. Einer von ihnen ist Günter Seher, der in der Postbus-Verkehrsleitung Hollabrunn tätig ist.

„Ich habe den Weihnachtsdienst übernommen, da ich der Älteste in unserem Team in Hollabrunn bin. Meine Kollegen haben noch kleine Kinder, deshalb möchte ich es ihnen ermöglichen, an den Weihnachtsfeiertagen zu Hause zu sein“, erklärt Seher. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten sei es notwendig, ein paar Tage Auszeit vom Arbeitsalltag zu haben und abschalten zu können.

Dass er als Ältester den Weihnachtsdienst versieht, ist für Günter Seher kein Problem. Karl Hochhold

„Am 24.12. ist es immer ruhig in der Dienststelle, weil an diesem Tag nur ein reduzierter Betrieb stattfindet. Meine Frau hat vollstes Verständnis für meinen Arbeitstag, zumal dieser sowieso am frühen Nachmittag endet und ich zur Bescherung am Heiligen Abend schon daheim bin“, schildert der Postbus-Mitarbeiter.

Für viele Beschäftigte der ÖBB sei es kein Problem, Dienst zu verrichten, wenn andere frei haben, berichtet ÖBB-Sprecher Christopher Seif. „Oftmals melden sie sich wie Günter Seher freiwillig, um ihren Kollegen eine Freude zu machen – ein Weihnachtsgeschenk eben.“

Engagiertes ÖBB-Team sammelte für Felix

Die Belegschaft der Verkehrsstellen Hollabrunn und Horn hat übrigens schon vor dem Heiligen Abend ein Geschenk verteilt – und zwar an Felix. Für den bald neunjährigen Buben, der an einer körperlichen Behinderung und einer Autismus-Spektrum-Störung leidet, wurde eine Spendenaktion organisiert. Verschiedene Physio- und Ergotherapien brachten nicht den gewünschten Erfolg. Doch seit einiger Zeit geht Felix zur Reittherapie, die nicht nur seine Haltung und Muskelbildung verbessert, sondern ihm auch besonders viel Spaß bereitet. Mit der gesammelten Summe von 1.400 Euro werden dem Buben 40 weitere vielversprechende Reittherapie-Einheiten ermöglicht.

Mit dieser tollen Initiative wollen die Postbus-Mitarbeiter nicht nur helfen, sondern auch weiter motivieren und wünschen Felix alles Gute und schöne Weihnachten. -cr-