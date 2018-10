Die Tagesklinik wird eng mit dem Krankenhaus Hollabrunn zusammenarbeiten, wo auch eine stationäre Aufnahme in dringlichen oder schwereren Fällen möglich ist. „Oft ist aber die Behandlung in der Tagesklinik völlig ausreichend, um den Betroffenen und ihren Angehörigen wieder eine Perspektive zu geben, erklärt Grill.

Ab Dezember soll es in Mistelbach die Tagesklinik für Erwachsene geben, im Jänner soll das Angebot auf Kinder und Jugendliche erweitert werden. Die Psychiatrie-Koordinationsstelle beim NÖGUS (NÖ Gesundheits- und Sozialfonds) veranstaltete am Donnerstag das erste Psychiatrie-Netzwerktreffen im Bezirk Mistelbach. Rund 80 Experten nahmen daran teil. Sie haben im Netzwerk die Möglichkeit, sich gegenseitig zu unterstützen, die Angebote der Partner in der Region kennenzulernen sowie sich über aktuelle Themen und Bedarfe auszutauschen.

Mit dabei war auch die Hollabrunner Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer, die die Initiative würdigte, mit der die Qualität der Versorgung im Weinviertel weiter ausgebaut werde: „Menschen brauchen in herausfordernden Lebenssituationen professionelle Unterstützung. Ich bin sicher, dass dieses Netzwerk Vorbild für andere Bezirke wird.“

In einer Zeit wachsender Belastungen für die Menschen sei es unumgänglich, auch die Behandlungsseite zu stärken, zumal im Weinviertel das Angebot für Menschen, die beispielsweise unter Burnout leiden, durchaus Luft nach oben hab, meinte die Mistelbacher Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim.

Betroffene und deren Familien sollen die bestmögliche Behandlung und Betreuung frühzeitig, wohnortnah und professionell bekommen, betonte Andreas Schneider, Leiter der NÖGUS-Koordinationsstelle.