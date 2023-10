Weit und breit kein Lungenfacharzt in Sicht: SPÖ kündigt Antrag an

„Keine Spur von den 100 neuen Kassenstellen“, repliziert der Hollabrunner SPÖ-Stadtrat Friedrich Dechant auf einen Titel in der Tageszeitung „Kurier“. Er kündigt für die Dezember-Sitzung des Gemeinderates einen Antrag an, endlich eine Richtlinie für die offene Stelle eines Lungenfacharztes mit Kassenvertrag zu beschließen.

Die angesprochenen 100 Stellen seien vor allem für die Mangelfächer Gynäkologie, Kinder- und Jugendheilkunde sowie Allgemeinmedizin vorgesehen. „Der für Hollabrunn so wichtige Kassenfacharzt in der Lungenheilkunde wäre in dieser Maßnahme gar nicht berücksichtigt worden und zudem kommt nur jede 58. Gemeinde in den Genuss einer finanziellen Unterstützung durch den Bund“, sagt Dechant.

Die von ÖVP-Mandataren getätigten Aussagen im letzten Sozialausschuss, dass man wegen der weiteren Vorgehensweise auf den Bund warte, sind für den Sozialdemokraten dementsprechend nicht nachzuvollziehen. Für ihn sei klar: „Auf weitere Inputs vom Bund brauchen wir nicht weiter warten.“

Vor einem Jahr forderte Gesundheitsstadtrat Friedrich Dechant (Mitte) mit seinen Bezirksvorsitzenden Richard Pregler (l.) und Stefan Hinterberger, ein Primärversorgungszentrum in die Bezirkshauptstadt holen, um das Angebot an Ärzten und Therapeuten zu erhöhen. Das Thema ist nach wie vor akut. Foto: Frank

Die SPÖ werde in der geplanten Gemeinderatssitzung im Dezember daher einen Zusatzantrag zum Budget-Voranschlag stellen, „dass unsere bereits mehrmals im Sozialausschuss behandelte Richtlinie für die offene Stelle Lungenfacharzt auf Kassenvertragsbasis endlich beschlossen wird“, stellt Gesundheitsstadtrat Dechant klar.

Was steckt hinter der Richtlinie? „Dabei handelt es sich bei einer Vertragsdauer von fünf Jahren um jährlich 10.000 Euro Zusatzkosten für die Gemeinde, exklusive einer möglichen Erlassung der Kommunalsteuer von eineinhalb Jahren. Wenn ich daran denke, wie oft Betrieben, die teilweise durch den Bund doppelt entschädigt wurden, in den letzten Jahren Steuern, Beiträge und Gebühren erlassen wurden, ist das ein Klacks“, betont der SPÖ-Stadtrat. Die Dringlichkeit des Anliegens liege auf der Hand, da man für einen Termin bei einem Kassenarzt sowohl im Bezirk Horn als auch im Bezirk Mistelbach zweieinhalb Monate warten müsse.