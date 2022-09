Weltstar Ferenc Puskás und die Familie Tröger

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am 16. August 1975 gastierte die Nationalmannschaft Saudi-Arabiens bei der Union in Hollabrunn. Der damalige Trainer der Gäste war eine Legende des Fußballsports: der ungarische Torjäger Ferenc Puskás.

Dieser prägte während seiner aktiven Spielerlaufbahn seine Nationalmannschaft wie auch seine Klubs. Unter anderem erzielte er über 150 Tore für Real Madrid und wurde 1954 Vizeweltmeister mit Ungarn. Gut unterhielt er sich mit Leopold Tröger, selbst geborener Ungar, der zu dieser Zeit aber schon lange in Hollabrunn lebte und mit seiner Familie den Sport in der Bezirkshauptstadt prägte.

So kam es auch zu einem weiteren Spiel der Hollabrunner gegen eine Fußball nationalmannschaft mit der Beteiligung der Familie Tröger. Einige Jahre später war das österreichische Team nämlich in Pfaffendorf zu Gast. Bei der Sportplatzeröffnung spielte die ÖFB-Auswahl gegen ein Bezirksteam. Mit dabei: die drei Söhne des eben erwähnten Tröger. Norbert Tröger schaffte es sogar bis zum SK Rapid. Die beiden anderen Söhne, Leopold und Günter Tröger, leben auch heute noch in Hollabrunn.

Sabine Tröger gewann zwei mal die Bronze-Medaille

Die Familie Tröger war aber nicht nur im Fußball talentiert. Sabine Tröger (geboren 1967), die Enkelin von Leopold sen. und Tochter von Norbert, war eine erfolgreiche Leichtathletin. Die Sprinterin gewann bei den Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 1989 in Den Haag die Bronzemedaille über 200 Meter. Drei Jahre später bestätigte sie ihre Leistung und holte in Genua wieder Bronze im 200-m-Lauf. Zudem wurde sie von 1989 bis 1994 jeweils sechsmal österreichische Meisterin über 100 und 200 Meter.

Die Familie von Adi Müller, der diese Informationen bereitstellte, hatte eine enge Verbindung zur Familie Tröger: „Das spielte sich folgender maßen ab: Mein Großvater nahm die Frau von Herrn Tröger nach dem Ersten Weltkrieg als Kind auf, ehe sie nach Wien zog und später Leopold Tröger heiratete. Als der Zweite Weltkrieg aus war, waren sie ausgebombt und erinnerten sich an die Familie Müller. Dann sind die beiden wiedergekommen und eine Tochter wurde sogar bei uns im Haus ge boren.“

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.