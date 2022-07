„Wenn nur einer schreit, ist es kein Streit“: Urteil in Ehedrama

Werbung

„Ihre Frau ist eine Schauspielerin und Lügnerin“, fasste Richter Martin Bodner die Aussage eines 74-jährigen Hollabrunners vom ersten Verhandlungstag zusammen, der wegen fortgesetzter Gewaltausübung und Nötigung am Landesgericht Korneuburg angeklagt war.

Der ausschlaggebende Vorfall vom 14. März dieses Jahres beschäftigte 42 Einsatzkräfte, darunter Spezialeinheiten. An dem Tag hatte sich die 66-jährige (Noch-)Gattin nach einer Attacke ihres Mannes und einem Faustschlag auf den Kopf zu Nachbarn geflüchtet – aus Angst, getötet zu werden.

„Der nächste Frauenmord bist du“

Dass sie diese Gefahr für real halten müsse, schilderte sie in ihrer Zeugenaussage am ersten Verhandlungstag, als sie erzählte, dass, wenn im Fernsehen von einem Verbrechen an einer Frau berichtet wurde, der Kommentar des 74-Jährigen gewesen sei: „Der nächste Frauenmord bist du.“

Nun sollten zur abschließenden Klärung dieses Falles die Nachbarn als Zeugen im Verfahren gehört werden. Übereinstimmend berichteten sie von wüsten Beschimpfungen der Frau durch den Mann.

Manche wurden schon bei dem Gedanken an die Worte, die sie gehört hatten, rot vor Scham. Dabei sei „Bauernsau“ noch einer der harmloseren Beschimpfungen gewesen. Und die Anlässe schienen absolut banal, wie eine Nachbarin (62) schilderte, die eine dieser Brüllereien wegen eines falsch aufgewickelten Gartenschlauchs miterlebte. Auf die Frage des Richters, ob sie denn Widerworte der Frau während der Streitereien gehört hätten, verneinten alle unisono. Körperliche Attacken auf die 66-Jährige hatte aber keiner der drei Zeugen beobachtet.

Den Grund, warum die Frau den 74-Jährigen nicht früher verlassen hat, sah der Richter darin, dass sie ein „sehr gläubiger Mensch“ sei. Für sie gab es den Gedanken an eine Scheidung nicht. Das änderte der 14. März, das Scheidungsverfahren läuft.

„Zum Streiten gehören zwei“, schrieb Bodner dem bisher unbescholtenen 74-Jährigen ins Stammbuch; wenn nur einer schreit, sei das kein Streit, sondern Schikane. So gab es für den Richter auch keinen Zweifel an einem Schuldspruch: acht Monate bedingte Freiheitsstrafe. Der Verurteilte nahm sich drei Tage Bedenkzeit. Mittlerweile ist das Urteil rechtskräftig.

