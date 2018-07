Mit „Les Misérables“ greift Werner Auer auf seine „Einstiegsdroge“, wie er selbst sagt, zurück. In Mistelbach kam er das erste Mal vor Jahrzehnten mit Musical in Berührung. „Bis dahin hab’ ich losgeröhrt wie Joe Cocker. In Mistelbach musste ich plötzlich den ‚Jean Valjean‘ wirklich singen.“ Der Rolle des für den Diebstahl von einem Laib Brot zu langjähriger Strafarbeit Verurteilten ist er zunächst treu geblieben.

2006 war der Hollabrunner in der Produktion der Felsenbühne Staatz als ebendiese Figur zu sehen und zu hören. Heuer wird erneut „Les Misérables“ in Staatz gegeben. Diesmal mit Auer als Polizeiinspektor Javert, das dunkle Spiegelbild zum Helden Valjean. „Bösewichte sind immer tolle Rollen“, meint Auer mit einem hintergründigen Lächeln, „und der Javert ist ein besonders vielschichtiger“.

„Bösewichte sind immer tolle Rollen und der Javert ist ein besonders vielschichtiger.“ Werner Auer über seine Rolle in „Les Misérables“

Die Komplexität des Werkes, das auf den gleichnamigen epochalen Roman Victor Hugos zurückgeht und private Schicksale mit dem revolutionären Umbruch in der französischen Gesellschaft verwebt, ist eher Genre-untypisch. Auch der Wechsel zwischen intimen – kammermusikalischen – Szenen und Massenszenen stellt große Ansprüche an den Regisseur Werner Auer. Wie erklärt er sich den dauerhaften Erfolg dieses Musicals, das auch als moderne Oper bezeichnet werden kann? „Mit der Kraft, die in dieser Musik steckt.“

Mehr als sonst macht ihm aber heuer der Rechteinhaber Cameron Mackintosh mit Sitz in London zu schaffen. „Wir sind vertraglich daran gebunden, zum Beispiel die Besetzung der Hauptrollen von London bestätigen zu lassen.“ Eine durchaus übliche Vorgangsweise in der Branche. Jedoch hat Auer in seiner bisherigen Intendanten-Laufbahn eine so rigide Auslegung der Vertragsklausel noch nicht erlebt. „Da war Andrew Lloyd Webber unkompliziert dagegen. Außer als ich in ‚Jesus Christ Superstar‘ die Hohepriester mit Frauen besetzen wollte. Das war auch denen zu steil.“

Für „Les Misérables“ scheint alles auf Schiene, auch wenn der Weg zur Premiere am 20. Juli noch über harte Probenarbeit führen dürfte. Pläne für das kommende Jahr gibt es ebenfalls bereits. Somit ist klar, dass der Mann sich noch nicht mit Fragen des Aufhörens beschäftigt. „Warum sollte ich, jetzt, wo‘s rennt?“

Zeit für seine Heimatgemeinde bleibt ihm bei all dem Stress auch noch. Am 25. August tritt er mit Kollegen aus Staatz beim Hollabrunner Kulturfestival in der Alten Hofmühle auf. „Auftritte daheim sind immer was Schönes.“