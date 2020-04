"Wir haben einige herausfordernde Wochen hinter uns und werden noch lange Zeit nicht so leben, wie wir es vor Corona gewohnt waren – insbesondere die Sicherheitsvorkehrungen werden uns noch länger begleiten", sagt ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky. Jeder Schritt in Richtung Normalität sei wichtig für Wirtschaft, Arbeitnehmer, Schüler, Familien. "Für uns alle", betont Babinsky.

Mit den Spielplätzen darf natürlich auch der im Vorjahr eröffnete Motorikpark ab 1. Mai wieder genutzt werden. Eltern werden ersucht, auf die gebotenen Sicherheitsabstände zu achten. Die Überwachung der Kurzparkzonen startet mit 4. Mai.

"Sichern wir regionale Arbeitsplätze"

Der Bürgermeister appelliert, die Hollabrunner Betriebe gerade in dieser Krisensituation zu unterstützen und deren Angebote in Anspruch zu nehmen: "Halten wir zusammen und sichern wir so regionale Arbeitsplätze." Zur Erinnerung: Ab 4. Mai dürfen alle Handelsbetriebe öffnen, mit 15. Mai die Wirte und ab 29. Mai die Beherbergungsbetriebe; jeweils unter von der Regierung festgelegten Sicherheitsbestimmungen.

Die Gemeinde verweist zudem auf die "HL-Card", mit deren Erwerb ein wertvoller Beitrag zur Stützung der heimischen Wirtschaft geleistet wird. Diese bietet in vielen Fällen übrigens auch Liefer- und Abholservices an.

Alle Sammelzentren ab 4. Mai geöffnet

Ebenfalls eine Erleichterung: Ab 4. Mai stehen alle Sammelzentren entsprechend ihrer Öffnungszeiten für alle Bürger im Bezirk Hollabrunn zur Verfügung, die im Besitz einer Berechtigungskarte sind. Das Betriebspersonal regelt die Einfahrten. Mund-Nasen-Schutzmaske und Handschuhe sind Pflicht. Es wird gebeten, die Abfälle vorzusortieren, damit das Abladen möglichst schnell vonstattengeht.

Beworben wird indes auch die "Stopp Littering"-Aktion der Umweltverbände, die durch die Coronakrise jäh gestoppt wurde. Ab 4. Mai sind Freiwillige aufgerufen, die Gemeinde sauber zu halten, Rad- und Wanderwege vom Schmutz zu befreien. Handschuhe und Müllsäcke gibt es im Rathaus bzw. in den jeweiligen Ortschaften beim Ortsvorsteher.