Ein Vogerl sagt ein: Margit Mössmers dritter Roman

In dem Buch beschreibt Alex, ein Mädchen mit autistischen Zügen, ihre Wahrnehmung der Welt ab ihrer Geburt. Viele Gedanken kommen ihr gleichzeitig in den Sinn und sie kommt dabei vom Hundertsten ins Tausendste.

Das Verhalten anderer Menschen erscheint ihr dabei unlogisch und selten nachvollziehbar. Das Leben ist somit weder für Alex noch für ihre Mutter leicht, da das Kind im Kindergarten und in der Schule verhaltensauffällig ist. „Ich bin nicht im Stress, der Stress ist in mir“, bringt es Alex treffend auf den Punkt. Eines Tages erscheint ihr ein Vogel, den nur sie sehen kann und ihr einsagt, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten soll. Plötzlich hat das Mädchen in unserer Welt Erfolg, doch die Last der Anpassung scheint sie immer mehr zu erdrücken.

Margit Mössmer schrieb drei Jahre lang an ihrem neuen Roman und ist selbst sehr verbunden mit einem Menschen mit Autismus. So entstand die Idee zu diesem Buch. Außerdem recherchierte sie internationale Literatur zu diesem Thema. „Das Interesse an Neurodiversität ist groß, wenn man an Serien wie Young Sheldon denkt. Es gibt viele Romane über Autismus bei Erwachsenen, bei Kindern jedoch weniger“, erklärt die Wahl-Wienerin.

Ihr aktuelles Werk hat nicht unbedingt viel mit ihren ersten beiden Romanen gemeinsam; es kommen jedoch wieder magische Elemente vor.

Mössmer hat übrigens bereits Ideen für ihr nächstes Buch im Kopf. Jungen Autoren empfiehlt sie, sich bei Stipendien zu bewerben, bei Literaturwettbewerben mitzumachen und Kritik anzunehmen.

