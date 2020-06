Um den Alltag gut auf Schiene zu bringen, werden die Getränke- und Snackautomaten der Firma Selecta am Wiener Hauptbahnhof in Kooperation mit der ÖBB und „arbeit plus – Soziale Unternehmen Österreich“ seit Ende Mai mit MNS-Masken bestückt. Dabei hat auch das Hollabrunner Frauenbeschäftigungsprojekt „Luna“ seine Hände im Spiel.

„Wir haben bei Luna die standardisierten Verpackungen für die Automaten entwickelt und mit den ÖBB und der Firma Selecta getestet. Viele Projekte wie Luna nähen Masken und senden uns diese nach Hollabrunn zum Verpacken“, berichtet Obfrau Gabi Kyncl. Stand letzter Woche waren bereits 1.200 Masken für die ÖBB verpackt worden.

Und die Obfrau betont: „Ich bin sehr stolz auf das gesamte Team, das nach nur zweieinhalbwöchiger Schließzeit bereits seit Anfang April Masken produziert. Es freut mich außerdem sehr, dass Luna für die ÖBB diese wichtige Aufgabe übernehmen konnte.“

Zur „Bestückungspremiere“ am Hauptbahnhof betonten Ministerin Leonore Gewessler, ÖBB-Vorstandschef Andreas Matthä und „arbeit plus“-Geschäftsführerin Schifteh Hashemi den sozialen, ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert der Kooperation. Nicht zuletzt gehe es mit dem Kauf einer Maske der „arbeit plus #maskforce“ darum, Arbeitsplätze in sozialen Unternehmen und damit für Menschen, die es am Arbeitsmarkt schwer haben, zu erhalten.

Die rund 200 Unternehmen im Netzwerk von „arbeit plus“, deren gemeinsame Zielsetzung die Reintegration von Menschen in den Arbeitsmarkt ist, hätten ihre Arbeitsweisen sehr rasch und innovativ auf die Krisensituation angepasst, neue Dienstleistungen und Produkte entwickelt.