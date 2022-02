Regina Fritsch ist einmal mehr die Beste

Bei der vom ORF zum 29. Mal durchgeführten Publikumswahl wählten Ö1-Hörer aus 19 Hörspiel-Neuproduktionen des Jahres 2021 ihren Sieger. Die Ergebnisse der Publikums- und Juryentscheidungen wurden im Rahmen der auf Ö1 zu hörenden „Ö1 Hörspiel-Gala“ am Freitag, 25. Februar bekannt gegeben. Die gebürtige Hollabrunnerin Regina Fritsch zählt zu den Preisträgern.

Der „Publikumspreis“ ging an „Die Hochzeit“ von Marc Carnal. Das satirische Hörspiel schildert eine Hochzeit in allen Details, da bahnt sich eine Katastrophe an: Die Braut ist nicht auffindbar. Marc Carnal hat das erste Ö1-Hörspiel inszeniert, das zur Gänze im Paarreim geschrieben ist, erzählt von Christoph Grissemann und vier Schauspielenden.

Ein Manifest als „Bestes Originalhörspiel“

Seit 2007 wird im Rahmen der „Ö1 Hörspiel-Gala“ auch der Kritikerpreis für das „beste Originalhörspiel“ vergeben. Die Fachjury aus Literatur- und Kulturkritiker/innen der „Salzburger Nachrichten“, der „Presse“, der „Kleinen Zeitung“, des „Falter“ und des „Standard“ wählte aus 14 eigens für das Hörspiel entstandenen Produktionen „Manifest 58 / IRGENDWOHER“ von FALKNER. Im Zentrum steht Ivan, ein junger Mann, der seinen Vater und seine Mutter getötet hat. Er will wissen, wer ihm diese schreckliche Tat aufgetragen hat.

Zwei Jahre in unter zwei Minuten

„Probieren wir‘s aus!“ war das Motto des Ö1-Kurzhörspielwettbewerbs „Track 5‘“, den Ö1 wieder mit der „schule für dichtung“ ausgeschrieben hatte. Aus den 175 Einreichungen, die die Kriterien erfüllt haben, hat eine Jury zehn fünf Minuten lange Kurzhörspiele nominiert.

Der erste Platz ging an Adi Traar für die „Sprachshow“, einer rhythmisch-poetischen Solo-Performance zwischen Wortklang und Sprachmusik. Gewinner des zweiten Preises sind Hjörtur Hjörleifsson und Armela Madreiter mit „Der fliegende Schneider“. Platz drei ging an „Herrjemine, geruckelt“ von und mit Thomas Glatz. In dem Stück wollen ringen zwei ältere Damen auf einer unruhigen Überlandbusfahrt mit den Tücken der Technik.

Den Preis der „schule für dichtung“ erhält „Einander durch“ von Stephan Tikatsch. „In unter zwei Minuten werden hier die letzten zwei Jahre gewitzt zusammengefasst, ohne jemals plakativ zu werden.“, so die Jurybegründung.

Regina Fritsch ist Schauspielerin des Jahres

Seit 1997 ernennt die Ö1-Hörspielredaktion jährlich den Schauspieler oder die Schauspielerin des Jahres. Mit Regina Fritsch wird dieses Jahr eine der vielseitigsten Hörspiel-Darstellerinnen ausgezeichnet. Sie spielte in unterschiedlichsten Rollen stets präzise, charmant und souverän. Auch im Vorjahr war sie als faszinierende Stimme zu erleben: in „Xerxes und die Stimmen aus der Finsternis“ und „Kommt gestern morgen?“.

Fritsch wurde 1964 in Hollabrunn geboren. Sie absolvierte ihre Ausbildung zur Schauspielerin an der Schauspielschule Krauss in Wien und ist seit 1985 Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters. Für ihr Schaffen wurde sie unter anderem mit zwei Nestroy-Preisen ausgezeichnet. Seit 2015 ist Regina Fritsch Kammerschauspielerin sowie Trägerin des Alma-Seidler-Rings, dem Pendant zum Iffland-Ring für „die bedeutendste und würdigste Bühnenkünstlerin des deutschsprachigen Theaters“. Im Jänner dieses Jahres wurde Regina Fritsch als besonders hervorragende Sprecherin der Albin-Skoda-Ring verliehen. Aktuell ist sie im Burgtheater als Estelle in „Geschlossene Gesellschaft“ von Jean-Paul Sartre zu sehen.

Das mit dem „Publikumspreis“ ausgezeichnete Stück wird am Samstag, den 26. Februar um 14 Uhr in Ö1 erneut ausgestrahlt, das „Beste Originalhörspiel“ am Sonntag, den 27. Februar im „Ö1 Kunstradio“ (23 Uhr.) Die Siegerprojekte von „Track 5‘“ werden am 5. März im „Ö1 Hörspiel“ (14 Uhr) gesendet.

