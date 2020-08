Gerade im Corona-Sommer, wo viele ihren Strandurlaub stornieren mussten, bringt eine neue Location frischen Wind ins Hollabrunner Nachtleben: die „Bar Nuevo“, also die „neue Bar“ unter freiem Himmel von Larissa und Markus Schram.

Ihr Motto: „Wenn ihr nicht nach Mexiko könnt, kommt eben Mexiko zu euch!“ Die beiden sind in der heimischen Lokalszene keine Unbekannten, betreiben sie doch schon seit Jahren „Die Bar“ in der Pfarrgasse. Den Sommer über empfangen sie ihre Gäste nun hinter dem Fitnesscenter „Salus & Forma“.

Der langjährige Lokalbetreiber erklärt, wie es zur Idee eines „Außenstandortes“ kam: „Das war eigentlich so eine Saisongeschichte: Im Sommer war uns ehrlich gesagt oft fad, weil wir an unserem Standort in der Pfarrgasse für unsere Gäste keine Möglichkeit haben, draußen zu sitzen.“

Da das Ende der „Hütterl am Teich“-Ära (die NÖN berichtete) eine große Lücke hinterlassen habe, sei für sie klar gewesen, dass sie etwas für die Hollabrunner Jugend machen wollten.

„Anfang dieses Jahres kamen die ersten konkreten Ideen auf, bald darauf haben wir die Container bestellt und konnten schließlich am 23. Juli die Eröffnung feiern“, ging die Umsetzung trotz Corona doch recht zügig vonstatten.

Hilfe von ehemaligen Hütterl-Betreibern

„Die ehemaligen Hütterl-Betreiber Hannes und Anna Seifried standen uns außerdem mit ihrem Know-how und vielen Tipps zur Seite. Die beiden haben beim Open-Air-Betrieb einfach einige Jahre mehr Erfahrung als wir“, ist Schram für die Hilfestellung dankbar.

Große Unterstützung erfuhren die zwei auch von „Salus & Forma“-Betreiber Johann Holcmann und seiner Gattin Ingrid, auf deren ehemaligem Tennisgelände hinter dem Gebäude in der Josef Weisleinstraße sich die „Bar Nuevo“ befindet.

„Wir sind von dem enormen Ansturm überwältigt“, zeigt sich Larissa Schram von dem großen Zuspruch der Gäste begeistert. Das Personal wurde aufgestockt, wobei sehr viel Wert auf ein familiäres Arbeitsklima gelegt wurde: „Die Gäste fühlen sich wohl, wenn sie die Leute kennen, die bei uns arbeiten“, erklären die beiden Betreiber, dass das Team großteils aus „jungen Stammkunden“ besteht.

Der Standort in der Pfarrgasse ist in der Zwischenzeit bis September geschlossen, damit der gesamte Fokus auf die neue Location gerichtet werden kann. Mit liebevollen Details versprüht das Ambiente mexikanisches Flair.

Neben den ausgezeichneten Cocktails, für die Markus Schram schon viele Jahre lang ein Garant ist, laden Spritzer-Variationen, Wein vom Weingut Seifried aus Oberstinkenbrunn und diverses Finger-Food ein, den Sommer mit all seinen Facetten zu genießen – ohne dafür in die Ferne schweifen zu müssen.

Für nächstes Jahr werden bereits weitere Pläne für den „Außenstandort“ geschmiedet: Die Ausschank soll vergrößert werden. Events wie Live-Musik, Frühschoppen oder ein Beer-Pong-Turnier stehen ebenfalls auf der Agenda für 2021.

Dank der teilweisen Überdachung des Areals ist die „Bar Nuevo“ wetterfest. Geöffnet ist Mittwoch bis Samstag, jeweils ab 18 Uhr.