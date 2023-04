„Zu teures Steckenpferd“: Marcellas schließt Ende Mai

Die Nachricht machte auf Facebook die Runde: „Wir werden das Marcellas schließen, mit Ende Mai 2023!“ Corona, Teuerungen und die „unfassbar hohe Inflation haben uns in den letzten zwölf Monaten extrem nachdenklich gestimmt“, beschreiben Ingo und Marcella Maurer ihren Gästen ihre Gedanken.

Die Entscheidung, das beliebte Lokal in der Pfarrgasse zu schließen sei dem Paar unglaublich schwer gefallen. Ingo Maurer eröffnete am 15. September 2015 in der Hollabrunner Bahnstraße sein Lokal. Im August 2017 übersiedelte „Marcellas“ in die Pfarrgasse 4. Jetzt wird aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Wie die Kommentare auf Facebook zeigen, sind die Hollabrunner sehr traurig darüber.

Ingo Maurer hofft auf Nachfolger für einzigartigen Standort

„Leider“, sagt auch Ingo Maurer im Gespräch mit der NÖN. „Wir haben während der Corona-Zeit unsere Feinkostabteilung geöffnet gehabt. Darum halten sich die staatlichen Förderungen in Grenzen. So wurde das Lokal in letzter Zeit zu einem zu teuren Steckenpferd“, schildert der leidenschaftliche Gastronom. Ein anderes Lokal in Hollabrunn werde er nicht mehr führen.

Er würde sich natürlich freuen, wenn jemand den Standort weiterführen möchte, dieser sei in Hollabrunn einzigartig. Wer an dem Lokal interessiert ist, kann sich bei Maurer melden: 0664/1800298.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.