Zuschuss für Schulstart abgelehnt: Rot-blaue Hiebe für Scharinger

SPÖ und FPÖ taten sich zusammen und stellten einen Dringlichkeitsantrag, um die bestehende Schulstarthilfe im Schuljahr 2022/2023 – angesichts der Teuerung – um 50 Euro pro Kind zu erhöhen. Mit diesem Antrag blitzten die beiden Fraktionen in der Gemeinderatssitzung jedoch ab.

Dass nicht nur die ÖVP die einmalige Erhöhung der Schulstarthilfe ablehnte, sondern auch die Mandatare der Liste Scharinger, verwunderte FPÖ-Gemeinderat Michael Sommer sehr. „Er ist derjenige, der sich immer auf die Fahnen geheftet hat, für die Hollabrunner einzutreten.“ Dennoch habe Scharinger jetzt gegen die Hollabrunner Familien gestimmt. Für den Freiheitlichen ein deutliches Zeichen, „dass er sich von der ÖVP hat kaufen lassen“.

Warum das Polit-Urgestein das hätte tun sollen? „Vielleicht hat er schon ein Angebot, unter der ÖVP Vizebürgermeister zu werden, wenn diese bei den nächsten Gemeinderatswahlen die Absolute verliert“, mutmaßt Sommer.

Die Erhöhung der Schulstarthilfe wäre ein wichtiges Zeichen gewesen. „Besonders Familien leiden aktuell unter der enormen Teuerungswelle“, sagt SPÖ-Stadtrat Friedrich Dechant und wundert sich ebenfalls: Die Liste Scharinger plakatiere „Hollabrunner zuerst“ und stimme dann gegen mehr Geld für die Familien.

Das wunderte den Roten deswegen, weil der Antrag beinhaltet hatte, dass die Schulstarthilfe in der bisherigen Form nur auf alle schulpflichtigen Kinder mit Hauptwohnsitz in der Stadtgemeinde Hollabrunn für das Schuljahr 2022/2023 ausgeweitet wird.

„Ich hätte mir schon erwartet, dass er wenigstens begründet, warum er dagegen ist“, sagt Sommer. Auch wenn sich die politischen Wege der beiden vor einigen Jahren trennten, habe es Scharinger immer ausgezeichnet, wie er sich für die Hollabrunner eingesetzt hat.

Scharinger: „Sozialkarte bringt 100 Euro zusätzlich“

Stadtrat Scharinger selbst kann über die Vorwürfe nur den Kopf schütteln: „Die beiden gehören in Therapie, vielleicht bekommen sie einen Rabatt, wenn sie gemeinsam gehen.“ Er sei schlicht dagegen, dass so viel Geld für jeden ausgeschüttet wird – also auch jene, die es gar nicht nötig hätten. „Es gibt die Sozialkarte, die ich in Hollabrunn eingeführt habe“, betont Scharinger. Diese sieht neben anderen Leistungen einen Schulstartzuschuss in der Höhe von 100 Euro vor. Außerdem schütten Bund und Land derzeit ausreichend Förderungen aus. „Es sind etwa 1.400 Euro, die es jetzt gibt“, rechnet der Stadtrat die Förderungen zusammen.

Und zum Vorwurf, sich von der ÖVP kaufen haben zu lassen, um eventuell Vizebürgermeister zu werden? „Die Hollabrunner können sich auf mein Wort verlassen: Ich werd sicher nicht Vizebürgermeister; wenn, dann Bürgermeister“, kann er diese Unterstellung nicht ernst nehmen.

