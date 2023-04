Zwei Tage geschlossen: Hofer in Hollabrunn baut um

„Um unseren Filialen noch mehr Frische und Auswahl zu ermöglichen, bauen wir unsere Filiale in Hollabrunn auf das neue Ladenkonzept um“, berichtet die Hofer KG auf NÖN-Nachfrage. Am 26. und 27. April ist der Standort in der Gschmeidlerstraße geschlossen.

Ab Freitag (28. April) ist die Hofer-Filiale wieder geöffnet. Ab dann präsentiert sich diese in einer neuen, frischen und modernen Optik und „wird die Kunden unter anderem durch ein übersichtliches Regalkonzept und eine angenehme Atmosphäre überzeugen“, prophezeit die Hofer KG.

Zwei Tage ist die Hofer-Filiale in der Hollabrunner Gschmeidlerstraße in der nächsten Woche geschlossen. Foto: Sandra Frank

