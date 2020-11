Mit seiner letzten Taxifahrt sei er um 23.30 Uhr fertig gewesen. Er wollte dann noch auf den letzten Zug Richtung Retz warten. Dieser hält um 0.24 Uhr in Hollabrunn. „Darum hab’ ich mich in der Nähe des Einkaufszentrums eingeparkt, um Schreibarbeiten zu erledigen“, schilderte der Taxifahrer (67) den Juni-Abend. Warum er nicht direkt am Bahnhof auf potenzielle Fahrgäste wartete? „Da ist mir schon zweimal das Auto demoliert worden.“

Mehr Glück hatte er aber auch im Juni nicht: Zwei Burschen hätten die Tür seines Taxis aufreißen wollen, der 67-Jährige saß im Auto und hielt dagegen. Die Tür ging trotzdem auf; da teilte er den Burschen mit, er würde die Polizei rufen. „Da haben sie die Tür wieder zugedrückt“, erinnert sich das Opfer. Später habe einer „kung-fu-mäßig“ mit dem Fuß gegen die Fahrertür getreten. Der entstandene Schaden: 2.600 Euro. Zumindest die 350 Euro Selbstbehalt, die die Versicherung nicht übernimmt, möchte der Taxilenker zurück.

Angeklagten freigesprochen

100-prozentig sei es der Angeklagte gewesen, der dem Fahrzeug den Kung-Fu-Tritt verpasst habe, identifizierte der Taxler einen 25-jährigen Wiener im Gerichtssaal von Erhard Neubauer. Dieser plädierte aber auf nicht schuldig. Er sei zwar zu dem Zeitpunkt in Hollabrunn gewesen, habe aber keine Konfrontation mit dem Taxifahrer wahrgenommen. „Ich stand bei der Tiefgarage und war gar nicht im Bereich des Taxis“, beteuerte er. Seine Freundin könne das bezeugen.

„Ja, das ist der Täter. Ich erkenn’ ihn, obwohl’s damals schon finster war. Er ist ja direkt vor mir gestanden“, blieb der 67-Jährige bei seiner Aussage. Dass er der Polizei den Vornamen des nun Angeklagten genannt haben soll, daran erinnert sich der Taxler im Gericht nicht mehr.

Neubauer sprach den Wiener schließlich frei. Er habe „erhebliche Zweifel“, dass der Angeklagte wirklich der Täter gewesen sein soll.