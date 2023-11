Exakt 1.000 Arbeitslose: „Ältere sind wichtige Ressource“

„In der längerfristigen Betrachtung ist erkennbar, dass es - mit Ausnahme von 2022 - zumindest in den letzten zehn Jahren keine so niedrigen Oktober-Arbeitslosenzahlen im Bezirk gegeben hat“, relativiert Hollabrunns AMS-Geschäftsstellenleiter Peter Kirchner den aktuellen Anstieg der Arbeitslosigkeit, die niederösterreichweit übrigens um 5,6 Prozent gestiegen ist. Betroffen sind alle Altersgruppen. Die relativ stärkste Zunahme - nämlich im Ausmaß von 18 Prozent - gibt es bei den Jugendlichen im Alter bis 25 Jahren.

Die Altersarbeitslosigkeit - also jene der über 50-Jährigen - hat sich um 5,2 Prozent auf 367 Personen erhöht, wobei der Anstieg hier ausschließlich zulasten der Männer geht. „37 Prozent aller Vorgemerkten gehören aktuell der Altersgruppe 50+ an. Doch in Zeiten eines absehbar geringer werdenden Arbeitskräfteangebotes stellt die ältere Generation eine zunehmend wichtiger werdende Ressource dar“, betont Kirchner. Es sei dem AMS daher ein spezielles Anliegen, Unternehmen beim Recruiting in diese Richtung zu sensibilisieren.

Langzeitarbeitslosigkeit sinkt merklich

Erfreulich bleibe in der Monatsbilanz die weiterhin rückläufige Entwicklung bei der Langzeitarbeitslosigkeit. Zwar sind immer noch 13 Prozent aller Vorgemerkten, also 130 Personen, länger als ein Jahr auf Jobsuche, aber die Betroffenheit konnte gegenüber dem Vorjahr um 23,1 Prozent deutlich reduziert werden.

Wenn auch mit sinkender Tendenz, teilweise jahreszeitlich begründet, teilweise durch nachlassendes Konsumverhalten und die Unsicherheiten in der Baubranche, bleibt die regionale Arbeitskräftenachfrage auf einem hohen Niveau. So standen den Job- bzw. Lehrstellensuchenden im AMS Hollabrunn mit Ende Oktober 264 (-59 zum Vorjahr) sofort zu besetzende Stellen und 25 offene Lehrstellen (-1) im Bezirk zur Verfügung.