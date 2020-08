Mit 16 Jahren begann Reinhard Auer als Schriftführer beim ATSV und war bis zu seinem Ableben im Ausschuss des Vereins. Sein Fußball-Fachwissen stellte er auch auf dem grünen Rasen unter Beweis.

Vorerst widmete er sich ganz der Jugendarbeit. Unter seiner Führung waren bald zahlreiche Nachwuchsmannschaften – teilweise gemeinsam in einer Spielgemeinschaft mit dem SC Hollabrunn – im Einsatz. Viele Talente gingen aus diesen Teams hervor, welche oft sogar bei höherklassigen Vereinen sehr gefragt waren.

Mitte der 1990er-Jahre gründete Auer eine Damenmannschaft und baute diese auf. Im Lauf der Jahre entstand daraus ein äußerst erfolgreiches Team, welches den Aufstieg bis in die NÖ Landesliga schaffte.

Auch als Trainer der Kampfmannschaft, welche damals zum Großteil aus Eigenbauspielern bestand, feierte er große Erfolge.

Hobbykoch und guter Zuhörer

Weiters stand er als Obmann des ATSV einige Jahre an vorderster Spitze des Vereins. Großen Wert legte er vor allem auf die Geselligkeit und ein intaktes Vereinsleben. Bei unzähligen Veranstaltungen war der begeisterte Hobbykoch als Küchenchef im Einsatz.

„Den Menschen Reinhard Auer hat vor allem eines ausgezeichnet: Er konnte gut zuhören, ordnete seine Gedanken und formulierte danach in wohlüberlegten Worten seine von allen geschätzte Meinung“, erinnert sich sein langjähriger Weggefährte Günter Tröger.

Seine Familie, welche ihm das Wichtigste im Leben war, unterstützte ihn bei seinen Aufgaben voll und ganz. Gattin Edith war auch im Verein stets an seiner Seite, Sohn Reinhard in der Kampfmannschaft sowie Tochter Alexandra bei den Damen waren tragende Säulen in ihren Teams.

Der Hollabrunner Fußball verliert mit Reinhard Auer eine herausragende Persönlichkeit. Neben seiner Familie trauern unzählige Sportfreunde und Funktionärskollegen um ihn.

Der Verstorbene wird am Samstag, 5. September, am Hollabrunner Stadtfriedhof zu seiner letzten Ruhestätte begleitet.