Hollabrunner Bauprojekt Nach Bürgerliste-Anregung: „Wasser würde sowieso abfließen“

Die Baustelle in der Sparkassegasse für die "Living City". Die Bürgerliste machte in diesem Zusammenhang einen möglichen Wasserrückhalt zum Thema. Der Bauherr will die Zahlen zurechtgerückt wissen. Foto: Sandra Frank

D ie temporäre Absenkung des Grundwassers bei Bauarbeiten zur „Living City“ im Hollabrunner Zentrum machte jüngst die Liste Scharinger zum Thema. Bis zu 20 Liter pro Sekunde könnten hier in einem Zeitraum von vier Wochen abgepumpt und in den Göllersbach eingeleitet werden; in den folgenden Monaten immer noch fünf Liter pro Sekunde. Jetzt meldete sich Frieden-Geschäftsführer Christoph Scharinger in der Angelegenheit zu Wort.

„Hier wird von Maximalwerten gesprochen, die in der Praxis nicht anfallen werden“, betont Scharinger, Geschäftsführer der Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Frieden. Die angeführten 218.000 m³, die theoretisch abgepumpt werden könnten, würden nicht annähernd den real zu erwartenden Wassermengen entsprechen. In Bauphase eins muss die Baugrube leergepumpt werden. Christoph Scharinger – übrigens aus Hollabrunn stammend und verwandt mit Bürgerliste-Chef Wolfgang Scharinger – rechnet mit rund 4.100 m³ Wasser bei 25-prozentigem Hohlraumvolumen im Bodenaushub. In Phase zwei werde das in die Baugrube eindringende Wasser abgepumpt. „Diese Menge beträgt laut Einreichprojekt maximal 1,47 l/s. Auch hier sind die 5 l/s ein Maximalwert, da solch geringe Mengen üblicherweise etappenweise abgepumpt werden“, erläutert Scharinger. Im Durchschnitt seien es nur knapp 1,5 l/s oder weniger, wenn die Durchlässigkeit der Bohrpfahlwand geringer ist als rechnerisch angenommen. Rund 70.000 m³ Wasser werden laut Berechnung abgepumpt Somit ergebe sich über die reale Pumpdauer bis 1. September 2024 eine Gesamtmenge von rund 70.000 m³ Wasser. „Diese Kubatur wurde von einem unabhängigen Ziviltechniker für Wassertechnik errechnet und in der wasserrechtlichen Verhandlung der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn bestätigt“, schildert der Frieden-Geschäftsführer. Was ebenfalls anzumerken sei: „Die Grundwässer würden aus diesem Bereich auch ohne die von uns durchzuführende Wasserhaltung unterirdisch und ohne Nutzung in den Göllersbach fließen. Das Grundwasser, das im Zuge der Wasserhaltung abgepumpt wird, wird dem Göllersbach auch wieder zugeführt. Somit bleibt die Wasserbilanz konstant.“ Ob ein von der Bürgerliste angeregter Rückhalt des Wassers in der Region in diesem Fall Sinn machen würde, erscheint somit zumindest fraglich. Zur Erinnerung: Auf rund 9.000 m² in der Sparkassegasse 9-13 entstehen 109 geförderte Mietwohnungen sowie Geschäfts- und Büroflächen samt überdachten Parkplätzen. „Ein schönes Projekt, mit dem wir eine Belebung der Innenstadt erreichen werden“, ist Bürgermeister Alfred Babinsky überzeugt.