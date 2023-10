Für immer Schluss! Bäckerei Gerstenbauer muss aufgeben

Zum wiederholten Mal musste die Bäckerei Gerstenbauer die Insolvenz anmelden, am 13. Oktober wurde die Schließung des Unternehmens angeordnet, wie der Ediktsdatei zu entnehmen ist. Die Familie selbst war für eine Stellungnahme vorerst nicht erreichbar. Auf der Facebook-Seite der Bäckerei wurde am Montag allerdings ein „Abschiedsbrief einer Bäckerin“ veröffentlicht.

In Postings tauern die Hollabrunner um den Traditionshandwerksbetrieb. „Es ist unendlich traurig, dass bei Auftragsvergaben kleine Betriebe das Nachsehen haben und dadurch geschwächt werden. Ich werde das absolut beste Brot und das köstliche Gebäck sehr vermissen“, heißt es da von einer Userin. Oder: „Danke für die vielen guten Dinge, die unvergleichlichen Krapfen, Striezel, Brote etc.“ Verbunden mit den besten Zukunftswünschen.

Gernot Gerstenbauer startete 1982 mit einer Lehre in der Bäckerei Holzbauer. 1984 begann auch seine spätere Frau Bettina hier zu arbeiten. 2011 erfüllten sich die beiden einen Lebenstraum und übernahmen den Betrieb. 2020 wurde nach einigen wirtschaftlichen Turbulenzen wieder neu durchgestartet. Doch nun ist buchstäblich der Ofen aus. Es gibt kein Zurück mehr, wird in dem „Abschiedsbrief“ verkündet.

„Niemand half uns, hörte uns ...“

Es ist auch kein Geheimnis, dass die Baustelle in der Znaimerstraße dem Betrieb immens zugesetzt hat. „Wir haben so sehr ... gekämpft. Niemand half uns, hörte uns. Wir gehören nicht der Bussi-Bussi-Gesellschaft an, sind bodenständige Menschen, wollten nie etwas Besseres sein“, wird nicht mit Gesellschaftskritik gespart. Dazu kamen die Umsatzeinbußen in der Corona-Zeit und magere Ausfallshilfe. Doch die Baustelle sei der Todesstoß gewesen. In einem Betrieb, wo gemeinsam unter Freunden gebacken wurde.

Jetzt muss ein neues Kapitel aufgeschlagen werden und viele Hollabrunner und treue Kunden wünschen den Gerstenbauers dafür viel Kraft.

Seit 1895, also seit 128 Jahren, wurde an diesem Standort Brot gebacken. Am heutigen Montag ist Welttag des Brotes. Einer mit einer sehr traurigen Abschiedsbotschaft.