Ein Bezirk vom „anderen Stern“

„Ich bin stolz, gerade jetzt Bürgermeister zu sein“, strahlte Stadtchef Fred Babinsky am Samstagnachmittag von der Bühne am Hollabrunner Hauptplatz. Er durfte nämlich das Fest zu 100 Jahren Niederösterreich ausrichten. Das freute ihn deswegen, weil er „die Stärken unseres Bezirks“ geballt präsentieren konnte. Landtagsabgeordneter Richard Hogl war ebenfalls begeistert und bedauerte: „Leider erleb’ ich den 200er nicht mehr!“

Während der Planung fragten sich die Veranstalter: Wie kann man am besten auf die vergangenen 100 Jahre zurückblicken? Mit einer Zeitreise! Zu dieser wurden Arno Klien, Werner Lamm und Landeshauptmann außer Dienst, Erwin Pröll, eingeladen. Das Trio – alle in den 1940er-Jahren geboren – erzählte Geschichten aus seiner Kindheit. Der ehemalige Hollabrunner Vizebürgermeister Lamm bezeichnete sich selbst als „Strandgut des Krieges“. Er ist eigentlich ein Wiener, sei in seiner Kindheit nach Hollabrunn gekommen, habe dann aber immer wieder gern Wien besucht. Da konnte Pröll nur schmunzeln: „Als Radl brunner war schon der Besuch in Hollabrunn eine Herausforderung.“ Damals gab es noch keine asphaltierten Straßen.

Der Abwanderung entgegenwirken

Der Ur-Hollabrunner Klien erinnerte sich an die strengen Winter während seiner Volksschulzeit: „Jeder musste ein Stück Holz zum Heizen von zu Hause mitbringen.“

Der Bezirk Hollabrunn habe es an der Grenze zum Eisernen Vorhang nicht leicht gehabt, sich zu entwickeln. Viele Menschen sind abgewandert, weil sie hier keine Zukunft gesehen haben. „Ich wollte das an der Boku Wien wissenschaftlich untersuchen, wie man diese Negativ-Spirale durchbrechen kann“, schildert Pröll. „Meine Studienkollegen haben geglaubt, ich komm’ von einem anderen Stern, als ich erzählt hab‘, dass die Russen mit Gewehr bei Fuß an der Grenze stehen.“ Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs – der weltpolitisch gewollt worden sei – war die Herausforderung, dass Österreich und Tschechien auch emotional zusammenwachsen. „Der Erfolg ist Ihnen allen zu verdanken“, spricht Pröll das Publikum an, dass der Bezirk jetzt als „g‘standene Region“ dastehe.

Wie lebenswert der Bezirk ist, unterstrichen auch Lamm und Klien in ihren Erzählungen. So habe der ehemalige Gymnasiallehrer als Student in Schweden oder Japan gearbeitet. „Danach habe ich schätzen gelernt, was Hollabrunn mit seinen 32 Prozent Wald bedeutet“, sagt der Naturliebhaber. Lamm erinnert sich an seine Zeit als Vizebürgermeister. Wenn die Entwicklung im Bezirk nicht ganz so lief, wie gewünscht, hatte er einen Trick auf Lager: „Dann habe ich immer gesagt: ,Dieser Landeshauptmann hat aber gemeint ...‘ und dann hat es funktioniert“, schmunzelt Lamm.

Der ehemalige Landeshauptmann blickte nicht nur zurück: „Im menschlichen Leben gibt es immer Höhen und Tiefen, die man überwinden muss“, sprach er an, dass die Gesellschaft kürzertreten müssen werde. Er ist aber zuversichtlich: „Wir werden den Abschwung miteinander gut schaffen. Wir müssen weiter um unsere Freiheit kämpfen, um dann Chancen und Möglichkeiten zu nutzen. Daran kann jeder seinen Anteil leisten.“

